Beim Boule erfahren, wo der Schuh drückt

Marco Voge machte auf Sommertour in Deilinghofen Halt.

Deilinghofen. Die Sommertour des Landratskandidaten führte Marco Voge mit Kommunalpolitikern nach Deilinghofen.

Nichts überließ der CDU-Landtagsabgeordnete und Landratskandidat Marco Voge dem Zufall, als er auf seiner Sommertour „Voge-Perspektive“ der Boulebahn im Ernst-Loewen-Park in Deilinghofen einen Besuch abstattete. Voge, Ortsvorsteher von Mellen, wo es ebenfalls eine Boulebahn gibt, brachte seine eigenen Kugeln mit. Aber es wurde keine ruhige Kugel geschoben, auch nicht bei strahlendem Sonnenschein und Hochsommertemperaturen weit über der 25-Grad-Marke.

Zusammen mit den heimischen Christdemokraten Christian Schweitzer, Martin Gropengießer, Holm Diekenbrock, Gabriele Wallbaum-Strecker und Dr. Michael Rübsam ließ sich Voge zunächst vom Vorsitzenden des Kultur- und Heimatvereins Deilinghofen Charly Stenner-Borghoff zeigen, was der Verein im Herzen Deilinghofens geschaffen hat.

Der Bau der Boulebahnen und des Heimatstübchens sind ein deutlicher Gewinn für den Ortsteil. Die dritte Boulebahn wurde seinerzeit mit Fördermitteln aus dem „Heimat-Scheck“, einem Förderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen, finanziert. Vor Ort zeigte sich, dass das Geld gut investiert ist und zur Stärkung der Dorfstruktur und –gemeinschaft beiträgt. Voge war natürlich auch bewusst, dass dies ohne den vorbildlichen Einsatz von Ehrenamtlichen nicht realisierbar war. Er stellte Voge fest, dass die Absage des vierten Bouleturniers durch die Corona-Pandemie die Verantwortlichen schmerzhaft trifft, war die Veranstaltung in den Vorjahren doch immer sehr erfolgreich. Aber trotzdem ist es schön, dass die Boulebahn privat genutzt wird.

Am Dienstagabend traf Voge unter anderem auf das Königspaar des BSV Deilinghofen Bodo und Korinna Schweikard. Auch sonst hatte der CDU-Politiker ein offenes Ohr und wache Augen für die Belange vor Ort. „Düsseldorf beschließt etwas, und wir schauen dann, was daraus geworden ist“, so Voge, der betonte, dass die Hilfe durch das Heimatprogramm bewusst unbürokratisch sein soll.

Aber nicht nur er interessiert sich für die Belange in seinem Wahlkreis. So wurden vor Ort auch Themen angesprochen, die die Menschen in Hemers Osten bewegen. „Wir haben hier genug Themen für die nächsten fünf Jahre“, waren sich die Deilinghofer Ratsherren einig.

Ortsdurchfahrtüberdenken

Unter anderem gilt es, die Ortsdurchfahrt zu überdenken. Die Hönnetalstraße teilt den Ort in zweite Teile. Hier gilt es an der Fußgängerfreundlichkeit zu arbeiten. Einen weiteren Schwerpunkt sieht die CDU im Feuerwehrgerätehaus und der damit verbundenen Parkplatzproblematik. Das Engagement wurde gelobt. BM-Kandidat Christian Schweitzer brachte es auf den Punkt: „Lebendige Ortsteile sind wichtig!“