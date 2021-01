Beim Rodeln schwer verletzt

Die Feuerwehr musste am Montag zu einer schwer verletzten Person auf einem Rodelhang in Frönsberg ausrücken.

Der Rettungsdienst der Feuerwehr Hemer wurde am Montag gegen 17.15 Uhr zu einem Rodelhang in den Ortsteil Frönsberg gerufen. Dort hatte sich eine Person beim Rodeln so schwer verletzt, dass eine Behandlung durch den Rettungsdienst mit Notarzt nötig war. Da die Unglücksstelle gut 500 Meter vom befestigten Weg entfernt im Hang lag, wurden der geländegängige Kommandowagen, das Löschgruppenfahrzeug und der Rüstwagen nachalarmiert.

Selbst mit dem Land Rover der Feuerwehr war es nicht möglich, den Patienten zu erreichen, sodass zunächst die Piste ausgeleuchtet und der Patient auf der Schleifkorbtrage zum Geländewagen gebracht werden musste. In dem ging es dann zum Rettungswagen und anschließend weiter in ein Krankenhaus. Die neun Einsatzkräfte waren für knapp anderthalb Stunden im Einsatz.