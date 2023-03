Beim Tag gegen Rassismus: Tipps von Hemeraner Senioren

Hemer. Im Altenheim der AWO in Hemer gibt es jedes Jahr einen Aktion zum internationalen Tag gegen Rassismus.

Auch dieses Jahr gibt es wieder eine Aktion zum internationalen Tag gegen Rassismus im AWO-Seniorenzentrum in Hemer. Seit Jahren setzt sich die AWO für Integration, Toleranz, Vielfalt und eine gerechte Gesellschaft ein und wehrt sich gegen jede Form der Fremdenfeindlichkeit. Das Parkheim hat eine gemeinsame Aktion mit Bewohnern und Mitarbeitern geplant. Dieses Jahr soll den Bewohnern die Gelegenheit gegeben werden, den „Jungen“, sowie die Senioren immer sagen, mal Tipps und Wünsche für ein gemeinsames Zusammenleben zu geben.

Großer Schatz an Lebenserfahrung

So können die Menschen mit einem großen Schatz an Lebenserfahrung der jungen Generation etwas mit auf den Weg geben. Eingebunden in einen großartigen Rahmen konnten die Bewohner ihre Wünsche und Tipps auf einem Foto festhalten. Diese Fotos werden nun von Ulrike Koppel und Alicia Palczewski vom Sozialen Dienst der Einrichtung in einem gemeinsamen Bilderrahmen zum internationalen Tag gegen Rassismus am 21. März ausgehängt. Die Ergebnisse sind dabei vielfältig. 30 Bewohner wurden nach ihren Tipps und Wünschen gefragt.

+++ Lesen Sie auch: Preise beim Mittagstisch in Hemer bleiben konstant +++

Gedanken an die Söhne

Einer von ihnen war auch der 79-jährige Hans-Joachim Riepe. Bei der junger Generation denkt er sofort an die eigenen Söhne. Ihnen hat er früher immer gesagt, dass sie keine Vorurteile gegenüber anderen Menschen haben sollen. Für wichtig empfindet es Riepe, dass Menschen miteinander sprechen, denn das löst Konflikte. Andere Bewohner gaben Tipps wie „Heirate nur aus Liebe“, „Übe dich in Akzeptanz“, „Vertraue und sei freundlich“.

+++ Weitere Nachrichten aus Hemer gibt es hier +++

Gemeinsames Projekt eine willkommene Abwechslung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das gemeinsame Projekt für alle Beteiligten eine willkommene Abwechslung war und dass die Wünsche der unterschiedlichen Generationen gar nicht so verschieden sind. Bleibt zu hoffen, dass sich die „jungen Wilden“ einen Rat von den „alten Weisen“ annehmen und das AWO-Seniorenzentrum so einen entscheidenden Beitrag zum internationalen Tag gegen Rassismus beiträgt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer