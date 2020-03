Belastete Fläche für Bebauung bereit

Die Bauarbeiten auf dem ehemaligen Parkplatz am Osemundhaus in Hemer sind am Freitag abgeschlossen worden. Damit ist laut Stadt nun eine Wohnbebauung auf dem Grundstück möglich. Insgesamt sieben Wochen dauerten die Aufbereitungsarbeiten, die der Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV) in enger Abstimmung mit der Stadt Hemer beauftragte und steuerte.

Im Januar hatten Detail-Untersuchungen der AAV auf dem Gelände ergeben, dass der Boden des Grundstücks mit Asche, Schotter und Schlacken bestand und insbesondere mit polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) belastet war. Dies bestätigte die Erkenntnisse aus früheren Jahren. In den Jahren 2006 bis 2009 wurden im Auftrag der Stadt Hemer Gutachten zur Fläche erstellt. Beim Auffüllen der Fläche vor über 60 Jahren sind, so Vermutungen der Stadt, Verbrennungsschlacken und belasteter Bauschutt mit abgekippt worden. Das Grundstück ist bis 1971 als Parkplatz der Schule genutzt worden, war zwischenzeitlich auch Freizeitfläche mit Tischtennisplatten und Basketballkorb.

Aushub zum Teil bis in zwei Meter Tiefe

Um gesunde Wohnverhältnisse zu schaffen, war der Aushub der Anschüttung bis rund einen Meter unter der Geländeoberkante, in Teilbereichen auch bis rund zwei Metern Tiefe erforderlich. Insgesamt wurden so unter gutachterlicher Aufsicht 3500 Tonnen Bodenmaterial ausgekoffert, von denen rund 1500 Tonnen wegen ihrer Schadstoffbelastung auf eine geeignete Deponie gebracht werden mussten. Das unbelastete Bodenmaterial wurde separiert und wieder auf der Fläche eingebaut. Weitere 1500 Tonnen sauberes Material wurden zur Auffüllung des Geländes auf sein ursprüngliches Niveau angeliefert. Zur Veranschaulichung: 3500 Tonnen sind ungefähr 175 Lastwagen-Ladungen.

Die Stadt Hemer meldete die Fläche im Jahr 2017 beim Sonder-Förderprogramm „Brachflächenmobilisierung für dauerhaften Wohnraum“ des Landes Nordrhein-Westfalen beim AAV an. Die Stadt wurde damit finanziell wie auch personell und fachlich entlastet: Der AAV trägt 100 Prozent der Kosten in Höhe von voraussichtlich etwa 170.000 Euro für die Aufbereitung der Fläche und steuerte und überwachte darüber hinaus den kompletten Aufbereitungsprozess mit seinen Experten.

Die Stadt Hemer kann nun eine Fläche übernehmen, die bebaubar ist und auf der gesunde Wohnverhältnisse herrschen. Für einen Zeitraum von 25 Jahren unterliegt die Fläche einer Zweckbindung für Wohnnutzung. Die Stadt Hemer beabsichtigt, die angestrebte Wohnbebauung selbst zu realisieren oder die Fläche an einen Investor zu veräußern. Errichtet werden soll bezahlbarer Wohnraum in bis zu dreigeschossigen Gebäuden.

Laut Baudezernent Christian Schweitzer werde nun ein Vermarktungskonzept für die Wohnbebauung in diesem Bereich Bredenbruchs erstellt. „Das soll wirtschaftlich vertretbar sein, sich aber auch in das Stadtbild einfügen“, erklärt der Erste Beigeordnete der Stadt Hemer.