Benefizaktion fordert Läufer im Sauerlandpark Hemer heraus

Hemer. Beim „Help-Stairs-Run“ im Sauerlandpark Hemer laufen die Sportler für den guten Zweck – und das gute Gefühl danach.

Über 100 Läuferinnen und Läufer haben sich angemeldet, um am Sonntag, 12. März, beim „Help-Stairs-Run“ im Sauerlandpark Hemer ihre Ausdauer unter Beweis zu stellen.

Unter dem Motto „Keine Gnade für die Wade“ gilt es in der Zeit von drei Stunden möglichst viele 620 Meter lange Runden mit 178 Treppenstufen zu bewältigen. Egal, ob forscher Tempo-Läufer oder gemütliche Genuss-Walkerin, alle Sportler werden ihr Bestes geben – denn es geht um die gute Sache. Jeder Teilnehmer hat sich im Vorfeld mindestens einen Sponsor gesucht, der pro Runde wenigstens zwei Euro spendet. Die jeweiligen Runden werden von den Verantwortlichen auf der sogenannten „Unterstützerkarte“ notiert und das „erlaufene“ Geld vom Sponsor überwiesen.

Die Spenden gehen an den Verein Flaschenkinder sowie an Menschen in der ukrainischen Stadt Romny, zu der die Organisatoren Dieter Knoblich und Axel Stüken eine Freundschaft aufgebaut haben. Dort soll vor allem Kindern zu Ostern eine Freude bereitet werden.

Spende für Familie aus Ihmert

Außerdem wird einer Familie geholfen, die bei einem Hausbrand im Ortsteil Ihmert alles verloren hat. Neben Bürgermeister Christian Schweitzer, der mit der Startnummer 1 ins Rennen geht, und von einem Sponsorenkreis aus Sauerlandpark, Sparkasse Märkisches Sauerland, Verfuß und Rosier, unterstützt wird, sind auch zahlreiche Hemeraner Firmen-Mannschaften dabei. So geht die Hans-Prinzhorn-Klinik mit 20 Läuferinnen und Läufern an den Start, die DGD Stadtklinik und DGD Lungenklinik sind mit 12 Läufern dabei. Nicht zu vergessen die vielen Feuerwehrleute, die in einer extra Wertung und in voller Montur an den Start gehen werden – allein schon das eine hervorragende Leistung.

Der Startschuss fällt am Sonntagmorgen um 10 Uhr an der Himmelsleiter in Höhe des „Hauses der Kirchen“. Der Zugang ist über die Sonnenblumenallee möglich. Zuschauer sind zur Motivation herzlich eingeladen.

