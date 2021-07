Die Band „Socialclub“ – hier ein Bild aus 2018 – spielt am heutigen Samstag beim Benefizkonzert im Sauerlandpark.

Kultur Benefizkonzert in Hemer als echte Rarität

Hemer. Drei Bands spielen am Samstag, 31. Juli, im Sauerlandpark für die Hochwasser-Hilfe.

Es könnte eines der wenigen größeren Konzerte in diesem Sommer werden, wenn am heutigen Samstag drei Bands für den guten Zweck den Sauerlandpark rocken. Aktuell können rund 500 Zuschauer im Biergarten mit dabei sein, die nicht an feste Sitzplätze gebunden sind. Für Getränke und Essen ist selbstverständlich gesorgt.

„Zusammen für Hemer, Zusammen für die Region“ organisieren der Sauerlandpark und der Verein „Tornado Westig“ ab 18 Uhr (Einlass: 17 Uhr) ein Benefizkonzert zugunsten der Hochwasser-Opfer aus Hemer und der Region. Die Heimatzeitung unterstützt das Konzert als Medienpartner.

Alle Künstler, alle Helfer, der Sauerlandpark und Tornado Westig haben sich entschieden, die Eintrittsgelder zu spenden. Sie kommen Organisationen zu Gute, die den Hochwasser-Opfern vor Ort helfen. Der Erlös ist für die Hemeraner Bürgerstiftung „Wenn’s brennt, den Verein „Bürger helfen Bürgern“ und für die Hinterbliebenen der beiden getöteten Feuerwehrmänner aus Altena und Werdohl gedacht.

Virgin, Die Grafen und Socialclub auf der Bühne

Alle Bands freuen sich, nicht nur mal wieder live auf der Bühne zu stehen, sondern vor allem Gutes tun zu können. Die Musikfans können sich auf eine musikalische Zeitreise durch die Jahrzehnte mit vielen bekannten Hits und Evergreens freuen. Mit dabei sind „Die Grafen“, nach eigenem Bekunden eine der dienstältesten Oldie- und Beat-Bands Deutschlands. In der Region bestens bekannt sind „Virgin“, die sich auf die Tophits der 60er und 70er spezialisiert haben. Eine Zeitreise durch die (Rock-)Musikgeschichte bietet „Socialclub“. Eingelassen werden nur Genesene, Geimpfte und negativ Getestete (Schnelltest, nicht älter als 48 Stunden), den Personalausweis nicht vergessen!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer