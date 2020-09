Beratung durch das Netzwerk Demenz startet wieder

Hemer. Ein Termin zur Beratung von Menschen mit Demenz und den Angehörigen findet im Alten Amtshaus am heutigen Mittwoch von 15 bis 17 Uhr statt. Eine Anmeldung ist bei Gudrun Gille unter 02372/1575 notwendig, damit es keine Überschneidungen geben kann. Zudem findet der Angehörigen-Gesprächskreis auch am Mittwoch und zwar ab 19 Uhr im Alten Amtshaus im großen Seminarraum in der zweiten Etage statt. Entsprechend dem Hygienekonzept kann das Treffen ohne Infektionsrisiko stattfinden. Im Raum kann die Gesichtsmaske abgenommen werden, da der Abstand gewahrt ist. Eine Anmeldung für den Angehörigen-Gesprächskreis ist nicht erforderlich.