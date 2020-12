Bescherung durch die Schützen

Deilinghofen. Die Weihnachtsgrüße der „Ersten“ stehen als Päckchen vor den Haustüren.

Eine Zeit voller Entbehrungen liegt in der Corona-Pandemie hinter den Vereinen und ihren Mitgliedern – so geht es auch dem BSV Deilinghofen. Schützenfest, Vereinsaktivitäten oder einfach nur Treffen in gemütlicher Runde, momentan liegt alles auf Eis.

Die erste Kompanie rund um Kompaniechef Heiko Schulte hat sich aus diesem Grund etwas einfallen lassen. Sie möchte den Kompaniemitgliedern zeigen, dass sie nicht vergessen werden und ihnen vor allem für die Treue danken. Die Damen und Herren des Vorstandes der ersten Kompanie – Heiko Schulte, Martina und Harald Trompetter, Monika und Dirk Isenberg, Andrea und Marco Linnemann, Alfons Buchgeister, Lothar Isenberg sowie Andreas Kölling – haben sich Corona-konform im Schützenheim am Balver Weg getroffen, um insgesamt 84 Päckchen zu packen.

Persönlicher Gruß andie Bürgerschützen

Neben Pralinen für die Damen der Kompanie umfasst jedes Paket ein Sechserpack Bier samt Öffner für die Herren. Zudem spendierte die LVM Versicherung von Benedikt Koch noch für jedes Paket einen Kalender. Zusammen mit einem Weihnachtsbrief, in dem aufmunternde Worte sowie ein Dankeschön ausgesprochen wird, sind die Pakete verteilt worden. Das engagierte Vorstandsteam stellte sie vor der jeweiligen Haustür ab.

Neben diesem persönlichen Gruß an die Schützen aus der eigenen Kompanie wünscht das Vorstandsteam allen Vereinsmitgliedern und befreundeten Vereinen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes gesundes neues Jahr 2021.