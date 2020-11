Beschuldigter trägt bei Verhandlung Hand- und Fußfesseln

Hemer. Vor Gericht muss sich ein 36-Jähriger verantworten, der eventuell dauerhaft in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik untergebracht wird.

Im Prozess gegen einen 36-jährigen Beschuldigten, dem wegen mehrerer Körperverletzungen in der Hans-Prinzhorn-Klinik die dauerhafte Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik droht, hat eine Leitende Ärztin aus der LWL-Klinik in Lippstadt-Eickelborn ein düsteres Bild von dessen psychotischer Erkrankung gezeichnet. Dabei sprach sie von einer „ausgebrannten Schizophrenie“. Diese sei mit den üblichen Medikamenten kaum zu behandeln.

Ein weiteres wirksames Mittel könne wegen der Herzprobleme des Patienten nicht eingesetzt werden. „Mehr Behandlungsmöglichkeiten gibt es derzeit nicht“, erklärte sie. „Die Psychose ist handlungsleitend, und er kann sich nicht dagegen wehren.“ Der 36-Jährige sei „vollkommen gefangen in seiner Wahnwelt“. In gewisser Weise bestätigte er durch seine Zwischenrufe den Eindruck eines Menschen, der den Bezug zur Realität immer mehr verloren hat: „Das sind alles Lügengeschichten, die Sie erzählen!“

Sexuelle Belästigung und Exhibitionismus

In einem Punkt konnten ihm die anderen Prozessbeteiligten allerdings vorbehaltlos zustimmen: „Ich habe nichts mit dem 11. September zu tun gehabt“, beteuerte er. Beim ersten Unterbringungsverfahren im Jahr 2018 hatte die Zeugin die Lage noch weniger dramatisch geschildert.

Damals war es während seiner vorläufigen Unterbringung in Eickelborn nur zu einem einzigen kleineren Vorfall mit einem Pfleger gekommen. Nun berichtete sie, dass der 36-Jährige seit seiner Ankunft „nie allein mit einem Mitarbeiter“ gewesen sei. „Trotz erweiterter Sicherheitsmaßnahmen kam es immer wieder zu Übergriffen.“ Dabei erlitten Pfleger und ein Mitpatient trotz aller Vorsichtsmaßnahmen leichte Verletzungen. Besonders unangenehm für die Betreuer sind die Spuckattacken des immer wieder fixierten Patienten, für die er offenbar Speichel regelrecht sammelte. „Es gab Tage, an denen über Stunden hinweg eine angespannte Situation herrschte.“

Die Ärztin bestätigte, dass der Patient immer wieder sexuelle Fantasien äußere, sich exhibitionistisch betätige, Pflegerinnen „unsittlich“ berühre und ihnen sexuelle Absichten unterstelle: „Er behauptet, überall laufen Sexparties, zu denen er nicht eingeladen worden sei.“ Angeblich habe er gespürt, dass Frauen in den Zimmern waren - da habe er „auch eine haben“ wollen.

Angeklagter wird wegen Unberechenbarkeit fixiert

Wegen der Unberechenbarkeit des Beschuldigten haben Gericht und Wachtmeister für die Dauer des Unterbringungsverfahrens im Landgericht Prozesses dessen Fixierung angeordnet und durchgesetzt. Es ist eher selten, dass gegen einen Beschuldigten verhandelt wird, der Hand- und Fußfesseln trägt.

Die vermutete Gefährlichkeit steht allerdings in einem gewissen Gegensatz zu den ihm vorgeworfenen Taten: Im Rahmen der Betreuung in einer geschlossenen Klinik bemühen sich alle Beteiligten um größtmögliche Sicherheit. Doch für die dauerhafte Unterbringung in der Forensik brauchen die Richter nicht nur Vermutungen über die mögliche Gefährlichkeit des 36-Jährigen, sondern handfeste Erwartungen.

Diese kann man aber nur aus vorangegangenen Ereignissen ziehen. Staatsanwalt Ernestos Tschaschnig legte deshalb nach: Er ging einer Reihe von Strafverfahren nach, die wegen der Schuldunfähigkeit des 36-Jährigen eingestellt wurden. Zu ihrer Aufklärung sollen weitere Zeugen geladen werden.