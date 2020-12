Besondere Zeiten, besondere Maßnahmen

Deilinghofen. In Deilinghofen wurde der sogenannte „Baumcoupon“ ins Leben gerufen.

Gemütlich mit Familie und Freunden beisammenstehen, sich am Feuer wärmen und dabei einen Glühwein oder Kakao genießen – in Zeiten von Corona aktuell nur eine reine Wunschvorstellung. Zu gerne hätten auch die Fördervereine der Grundschule Deilinghofen und der evangelischen Kindertagesstätte Deilinghofen wieder zu ihrem immer sehr gut angenommenen Weihnachtsbaumverkauf, der Jahr für Jahr traditionell auf dem Gelände der Firma Fintec stattfand, eingeladen.

Auch ohne Baumverkauf wird Nachwuchs unterstützt

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen und so sind die beiden Fördervereine in Hemers Osten kreativ geworden. Auch ohne eigenen Weihnachtsbaumverkauf möchten sie selbstverständlich den Nachwuchs im Dorf unterstützen.

Aus diesem Grund wurde in diesem Jahr der sogenannte „Baumcoupon“ ins Leben gerufen. Derzeit werden eifrig Coupons in der Kindertagesstätte, in der Grundschule und im Dorf an sich verteilt, 500 wurden gedruckt. Jeder, der mitmacht, hilft den Kindern.

Unter Vorlage des Coupons oder unter Vorlage eines Fotos, das den Coupon zeigt, kann dann auf dem Hof Tillmann in Grübeck ein Tannenbaum ausgesucht werden. Die Weihnachtsbäume der Vorjahre stammten ebenfalls immer von der Familie Tillmann. Pro Baum gehen dann fünf Euro an die beiden Fördervereine. Der Erlös wird wie immer brüderlich unter den Grundschul- und Kindergartenförderern aufgeteilt.