Kirche Besonderer Gottesdienst mit Friedensbotschaft in Hemer

Hemer. Philosophische Fragen werden am Gottesdienst am Volkstrauertag besprochen. Zudem gibt es eine musikalische Begleitung.

Zu einem besonderen Gottesdienst lädt die Stadtkirchenarbeit am kommenden Sonntag, am Volkstrauertag, in die Ebbergkirche ein. Dann lautet das Thema „Suche Frieden und jage ihm nach“. Gemeinsam mit Pfarrer Rolf Neuhaus und mit musikalischen Gästen sollen sich die Gottesdienstbesucher auf die gemeinsame Suche nach „Spuren des Friedens“ machen.

Dabei werden die zentralen Fragen „Jagen wir überhaupt noch dem Frieden nach?“, „Warum fällt es so schwer ihn zu finden?“ und „Können wir Frieden überhaupt festhalten?“ gestellt und gemeinsam nach Antworten gesucht.

Musikalische Impulse werden gesetzt

Als musikalische Gäste können Karin und Gottfried Pielhau, Petra Herberg, Harry Hamann sowie die Martin-Luther-Kantorei begrüßt werden. Sie werden den besonderen Gottesdienst mit musikalischen Impulsen untermalen.

Eingeladen sind zu dem Friedensgottesdienst Friedenssucher und Friedensstifter aller Altersgruppen und solche, die es gerne werden möchten. Alle dürfen gespannt sein auf einen besonderen Gottesdienst auf viel Musik und einen kreativen Impuls zu Beginn. Los geht es am Sonntag in der Ebbergkirche um 11 Uhr.

