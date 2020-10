Besonderes Jubiläum

Becke. Karl und Doris Schulz lernten sich beim Badminton kennen.

„Ich kam in die Halle und habe eine junge Frau auf dem Spielfeld rumflitzen und lachen sehen. Da wusste ich, entweder die oder keine“, schwärmte Karl Schulz von dem Moment, als er seine Ehefrau zum ersten Mal gesehen hat. Er zog arbeitsbedingt nach Lüdenscheid. Später ließen sich beide in der Becke nieder. Da er schon im Jugendalter in seiner Heimatstadt Bremen mit dem Badmintonspielen angefangen hat, suchte er Anschluss im Badmintonverein in Lüdenscheid. Seine Ehefrau habe es ihm zu Beginn jedoch nicht leicht gemacht, so der Jubilar: „Das war früher einfach noch nicht so wie heute, da hat man sich nicht direkt alleine getroffen. Ich war eher etwas zurückhaltender, doch irgendwann hat es gefunkt“, so die 71-jährige Lüdenscheiderin, und weiter: Sie seien eine sportliche Familie, denn auch die Kinder und Enkelkinder machen Sport.

Karl Schulz ist immer noch aktiv und trainiert in Herdecke eine Schülermannschaft: „Mir macht es Spaß, mit Kindern zu arbeiten“, so der zweifache Vater. Seine Ehefrau spiele kein Badminton mehr, jedoch haben sie durch die vier Enkelkinder genug Beschäftigung.

Als nächstes Ziel setzen sich die beiden weitere zehn Ehejahre, um die Diamentenhochzeit feiern zu können.