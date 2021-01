Bestattungsformen dürfen auch modern sein

Hemer. Immer mehr Leute aus anderen Städten werden auf dem Waldfriedhof in Hemer beigesetzt.

Wenn man mit Markus Falk über den Waldfriedhof spaziert, wird eines direkt deutlich. Der 44-jährige Friedhofsverwalter ist durchaus stolz auf diesen Friedhof, beziehungsweise auf die Entwicklung des mit 10,5 Hektar größten städtischen Friedhofs. Als er innerhalb der Verwaltung im Jahr 2012 auf diese Stelle wechselte, war klar, dass es im Bereich des Friedhofswesens allerhand zu tun gibt. Markus Falk, der zudem Standesbeamter der Stadt Hemer ist, sagt nach insgesamt 27 Jahren in der Hemeraner Verwaltung. „Ich bin beruflich angekommen!“

Neben dem Waldfriedhof sind auch die Friedhöfe in Ihmert und Frönsberg städtisch. Markus Falk ist stolz, dass alle drei in einem guten Zustand sind. Und der Zustand ist anscheinend so gut, dass auf dem Waldfriedhof längst nicht nur Hemeraner, sondern auch viele Bürger aus Iserlohn und Umgebung beigesetzt werden. Der Waldfriedhof wurde 1923 durch eine Stiftung der Familie von der Becke angelegt, mittlerweile gibt es 15.000 Gräber. Das Interesse aus anderen Städten habe sich im Laufe der Jahr so entwickelt, so der 44-Jährige. Und er hat auch gleich die Zahlen parat. So hat es im vergangenen Jahr 275 Beerdigungen auf Hemers städtischen Friedhöfen gegeben, 120 davon waren Verstorbene, die nicht in Hemer, sondern in Iserlohn, Menden und Balve gelebt haben. „Aber es sind auch zwei Urnen aus Hamburg und München gekommen“, erläutert Markus Falk.

Nicht nur die klassischenBestattungsformen

Es gibt mehrere Gründe, warum sich die Hinterbliebenen für eine Beerdigung vor allem auf dem Waldfriedhof entscheiden: Zum einen gebe es laut Markus Falk viele neue Angebote, die von den klassischen Beerdigungsformen abweichen, zum anderen gibt es alle Informationen immer aktuell auf der Homepage der Stadt Hemer. Dort findet man nicht nur alle Details zu den Bestattungsformen, sondern erfährt auch die Preise sowie die verschiedenen Möglichkeiten. „Die Bestatter können die komplette Organisation der Beerdigung bei uns, wenn es sein muss, auch am Wochenende erledigen und müssen nicht erst darauf warten, dass es Montag wird und wieder ein Ansprechpartner im Büro ist“, so der Friedhofsverwalter, dem es sehr wichtig ist, dass die umfassenden Informationen jederzeit abgerufen werden können und sogar der Beerdigungstermin festgelegt werden kann.

Als Markus Falk den Posten bei der Stadt Hemer übernommen hat, war das Friedhofswesen ein echtes Zuschussgeschäft. 2012 lag der Kostendeckungsgrad bei 40 Prozent, das vergangene Jahr wird mit ca. 95 Prozent abschließen. „Das ist eine gute Entwicklung über all die Jahre“, freut sich Falk, „und dieses Ergebnis wurde nicht mit Einschränkungen für den Bürger erzielt, sondern dadurch, dass wir andere Wege beschritten haben“. So wurde viel Arbeit investiert, um die Angebote aufzustocken. Zudem nahm das Marketing einen immer größer werdenden Bereich ein. So macht ein Fotograf alle zwei Jahre neue Fotos und die Inhalte im Internet werden während des Jahres immer wieder auf den neuesten Stand gebracht.

Ein Friedhof dürfe in der heutigen Zeit durchaus modern sein, betont Markus Falk, das werde auch sehr gut angenommen. Schon längst ist die Friedhofsverwaltung davon weg, riesige Flächen für Sarg-Beisetzungen frei zu halten. Die Zahlen der vergangenen Jahre machen deutlich, dass Urnen-Beisetzungen immer mehr zunehmen. So waren es bei den 275 Beerdigungen im vergangenen Jahr 228 Urnen und nur 47 Särge, die im Boden verschwanden. Und die Nachfrage nach anderen Bestattungsformen nehme immer mehr zu, sagt der städtische Mitarbeiter. Neben den klassischen Reihengräbern und Einzelgräbern gibt es auch Urnengräber in verschiedenen Formen, zum Beispiel als Besonderheit rund um eine Stele herum oder entlang eines Lebensweges. Dazu kommen Baumurnengräber als pflegefreie Grabstätten, angelehnt an den Gedanken des Friedwaldes aus der Schweiz.

„Biodiversität und ökologische Vielfalt sind durch neuen Friedhofsentwicklungsplan deutlich in den Vordergrund gerückt“, berichtet Markus Falk, das bereits jetzt schon einige Bereiche ein echtes Insektenparadies sind.



Ein grüner Buxbaumbietet den Insekten nichts

So gibt es zum Beispiel den „Garten der Schmetterlinge“ und Wildblumenwiesen im Bereich der Bestattungsfelder der „würdigen Bestattungen“ des Hospizkreises Hemer. „Ein Buxbaum sieht zwar immer grün aus, ist aber eigentlich tot“, sagt Markus Falk, den es immer freut, wenn es in vielen Ecken des Friedhofes brummt und summt. Auch in anderen Bereichen setzt er auf den Mehrwert und rückt ökologische Aspekte in den Vordergrund. Auch die Grabsteine kommen nun alle aus der Region und werden nicht mehr aus fernen Ländern wie zum Beispiel Indien nach Hemer transportiert.

Viele Bänke auf den städtischen Friedhöfen bestehen aus Recycling-Kunststoff. „Da scheiden sich manchmal sicherlich auch die Geister, aber wir haben unsere Ziele klar definiert“, sagt Markus Falk höchst zufrieden.