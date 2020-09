Bestes Ergebnis für CDU und UWG im Wahlkreis 14

Am 13. September wird der Kreistag gewählt

Hemer. Christdemokraten erhalten 43 Prozent, Unabhängige mehr als 9 Prozent der Stimmen in der vergangenen Kreistagswahl.

Auch beim Direktmandat im Kreistagsbezirk 14 oder Hemer III haben sich die Wähler mehrheitlich für die CDU entschieden. Gabriele Wallbaum-Strecker würde zum vierten Mal als Abgeordnete in den Kreistag einziehen, wenn die Wahl wieder zugunsten der Christdemokraten ausgehen würde. Für die SPD kandidiert Heike Kreugel, für die UWG Walter Gertitschke, für die Grünen geht Josef Muhs an den Start, für Die Linke Roberto Virga und für die FDP Eva Thielen. Neu dabei im Wahlkreis ist die AfD mit ihrer Kandidatin Romina Laatsch.

Im Bezirk 14 hat die CDU 2014 mit rund 43 Prozent das beste Ergebnis in den Hemeraner Kreistagsbezirken eingefahren. Mit 27,97 Prozent war die SPD dabei. Die UWG hat ebenfalls mit 9,17 Prozent ihr bestes Ergebnis unter den Hemeraner Kreistagsbezirken erreicht, 7,39 Prozent der Stimmen haben die Grünen erhalten. Für Die Linke mit 3,86 Prozent und die FDP mit rund 3,4 waren es nicht die besten Ergebnisse. Die Piraten haben 2014 2,9 Prozent der Stimmen geholt, die NPD 2,2 Prozent.

Gabriele Wallbaum-Strecker tritt im Wahlbezirk 14 an und will erneut in den Kreistag einziehen. Foto: Privat

Gabriele Wallbaum-Strecker (Listenplatz 10) ist seit 2004 Kreistagsabgeordnete im Märkischen Kreis, seit 2016 ist sie Vorstandsmitglied der CDU-Kreistagsfraktion. Die 62-jährige Bankkauffrau will weiterhin ein Bindeglied zwischen ihrer Heimatstadt und dem Märkischen Kreis sein. Insbesondere im Sozial- und Gesundheitswesen sowie für die Schulen in Trägerschaft des Kreises will sie tragfähige Entscheidungen für Hemer und den Kreis erarbeiten. Sie ist für die Unterstützung und Sicherung des kulturellen Angebots und für eine solide Finanzplanung des Kreises. Ehrenamtlich engagiert sie sich im Bürger- und Heimatverein Hemer, im Kultur- und Heimatverein Deilinghofen und dem Bürgerbusverein.

Heike Kreugel (Listenplatz 30) ist seit 2008 Mitglied der SPD und seitdem auch Sachkundige Bürgerin in

Heike Kreugel Foto: Privat

verschiedenen Ausschüssen. Seit 2020 ist sie Mitglied im Rat der Stadt. Die 53-jährige Elektronikerin setzt sich für gute wohnortnahe, ärztliche Versorgung und eine angemessene Vergütung des Pflegepersonals ein. Zudem will sie eine Umstrukturierung des ÖPNV vom angebotsorientierten zu einem nachfrageorientierten Dienstleistungsangebot anregen. Mit Unterstützung der Fachkräftegewinnung, des Breitbandausbaus und der Förderung von Gründern will sie kleinere und mittelständische Unternehmen fördern. Ehrenamtlich engagiert sie sich in der Freien evangelischen Gemeinde Hemer und ist Mitglied im Gospelchor Sing4Soul.

Walter Gertitschke (Listenplatz 1) ist seit 2004 Mitglied im Kreistag und im Rat der Stadt Hemer. Seit 2009 ist er der Fraktionsvorsitzende der UWG-MK. Der 70-jährige Diplomingenieur setzt sich für die

Walter Gertitschke Foto: Privat

Digitalisierung der Förderschulen und der Berufskollegs des Kreises ein. Er will den ÖPNV im ländlichen Raum stärken sowie Industrie und Gewerbe und die Kinder- und Jugendhilfe. Ebenfalls will er die Kultur und den Einsatz von leichter Sprache fördern. Er ist Mitglied im Schwimmverein Hemer und dem Hospizverein Hemer.

Josef Muhs (Listenplatz 18) ist seit 1986 Mitglied der Grünen. Währenddessen war er drei Jahre Sprecher des Kreisverbandes und und fünf Jahre Sprecher des Ortsvereins Hemer. Seit 2014 ist er Mitglied im Rat der Stadt und in Ausschüssen aktiv. Der 61-jährige Sozialarbeiter setzt sich für eine Verbesserung des ÖPNV und der Radinfrastruktur ein. Verhindern will er den Ausbau der K 11. Ehrenamtlich ist er in der

Josef Muhs Foto: Privat

Flüchtlingsarbeit tätig.

Roberto Virga (Listenplatz 6) ist seit 2020 Beisitzer im Vorstand der Partei Die Linke (MK), seit 2016 ist er im Vorstand der Partei in Hemer tätig. Der 45-jährige Fachinformatiker für Systemintegration setzt sich für mehr Windenergie, mehr Digitalisierung und mehr bezahlbaren Wohnraum im Märkischen Kreis ein. Ehrenamtlich engagiert er sich bei Parents for Future und im Friedensbündnis.

Eva Thielen (Listenplatz 4) ist stellvertretende Kreistagsvorsitzende und seit 2007 Mitglied der FDP. Die 60-jährige Geschäftsinhaberin will den Kreis attraktiver für Fachkräfte und Familien machen. Zudem ist sie für gute Schulen und Ausbildungsplätze im MK und einer Förderung von

Roberto Virga Foto: Privat

nachhaltigem Tourismus. Ehrenamtlich engagiert sie sich bei Pro Buch.

Romina Laatsch tritt für die AfD an. Die Verkäuferin hat sich nicht an der Umfrage der Heimatzeitung beteiligt.