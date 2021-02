Besuch von der Gemeindeprüfungsanstalt in Hemer

Hemer. gpa-Präsident Heinrich Böckelühr sieht die Stadtfinanzen trotz des angespannten Haushalts auf einem guten Weg.

Ein Haushaltssicherungskonzept muss die Stadt Hemer seit 2016 nicht mehr vorlegen. Trotzdem gab es vor kurzem einen Besuch von Heinrich Böckelühr, Präsident der Gemeindeprüfungsanstalt NRW, und dem Prüfteam der gpa. Wie Stadt und Gemeindeprüfungsanstalt in einer gemeinsamen Pressemitteilung erklären, befindet sich die Stadt in finanzieller Sicht aber auf einem guten Weg.

„Finanzielle Spielräume sind in vielen Kommunen nur noch in geringem Umfang vorhanden. Auch die Stadt Hemer befindet sich in einer angespannten Haushaltssituation“, erklärt gpa-Präsident Heinrich Böckelühr anlässlich der Vorstellung der wesentlichen Ergebnisse der überörtlichen Prüfung . Umso erfreulicher sei es, dass es der Stadt Hemer auch mit eigenen Anstrengungen in den vergangenen Jahren gelungen ist, eine Verbesserung bei den Stadtfinanzen zu erreichen, so Böckelühr weiter.

Defizite in den Jahren 2020 bis 2022

In den vergangenen Monaten hat ein fünfköpfiges Prüfteam der gpaNRW die Themenbereiche Finanzen, Beteiligungen, Hilfe zur Erziehung, Bauaufsicht, Vergabewesen sowie Interkommunale Zusammenarbeit geprüft. Im Rechnungsprüfungsausschuss wurden jetzt die wesentlichen Ergebnisse und Handlungsempfehlungen durch den Projektleiter Stefan Loepke, die gpa-Prüferin Okka Dini Abbas sowie gpa-Präsident Heinrich Böckelühr vorgestellt.

„Für die Stadt Hemer muss oberste Priorität bleiben, die vorhandenen Konsolidierungspotenziale weiter konsequent auszuschöpfen“, weist gpa-Projektleiter Stefan Loepke auf die Entwicklung in den vergangenen Jahren hin. Die Stadt Hemer ist seit 2016 nicht mehr verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. „Hierzu haben die positive gesamtwirtschaftliche Entwicklung einhergehend mit hohen Steuereinnahmen, aber auch eigene Anstrengungen wie die Hebesatzerhöhung im Jahr 2012 beigetragen“, so Stefan Loepke.

Die Stadtverwaltung plant in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 mit Defiziten und erst im Jahr 2023 mit einem Haushaltsüberschuss. Risiken und Unwägbarkeiten für diese kommunale Finanzplanung liegen aus Sicht der gpaNRW in der konjunkturellen Entwicklung, der Höhe von Schlüsselzuweisungen des Landes sowie eigenen Aufwendungen für Personal, Sach- und Dienstleistungen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Stadt Hemer können aktuell nicht abschließend eingeschätzt werden.

Die Beteiligungsstruktur der Felsenmeerstadt wird von der gpaNRW als komplex eingestuft. Die Stadt ist laut Beteiligungsbericht zu einem beherrschenden (über 50 Prozent) und maßgeblichen Anteil (über 20 Prozent) an elf Unternehmen wie der Sauerlandpark GmbH oder der Sparkasse Märkisches Sauerland beteiligt. Bei neun Unternehmen (u.a. SIT und Ruhrverband, aber auch der RWE AG) hat sie eine Minderheitsbeteiligung von unter 2 Prozent. „Die Beteiligungen sind wirtschaftlich bedeutend und haben große Auswirkungen auf und enge Verflechtungen mit dem kommunalen Haushalt. Die Anforderungen an das Beteiligungsmanagement sind deshalb hoch“, berichtet Stefan Loepke aus dem Prüfungsbericht. Darin formuliert die gpaNRW Empfehlungen an die kommunalen Akteure, wobei sich die empfohlenen Qualifizierungsschulungen zu den Rechten und Pflichten von Gremienvertretern bereits in der Umsetzung befinden.

Zudem sollte der Rat der Stadt mithilfe eines umfassenden Beteiligungsberichtes jährlich über die wirtschaftliche Situation der kommunalen Beteiligungen informiert und mit Stellungnahmen zu den Tagesordnungspunkten der Gremiensitzungen zusätzlich unterstützt werden. Ein weiterer Aspekt der gpa-Prüfung war der Bereich Hilfe zur Erziehung. „Die Stadt Hemer weist eine niedrige Falldichte und im interkommunalen Vergleich einwohnerbezogen unterdurchschnittliche Aufwendungen auf. Belastend wirkt sich allerdings aus, dass je Hilfefall hohe Aufwendungen anfallen“, erläutert gpa-Prüferin Okka Dini Abbas die Prüfungsergebnisse.

Die intensive Zugangssteuerung in Form von umfangreichen Beratungen durch den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) sorgen gemeinsam mit einem Hilfeplanverfahren, dass einem vorgegebenen strukturierten Prozess folgt, für eine positive Bewertung durch die gpaNRW. „Im Ausbau des Softwareeinsatzes und des Fachcontrollings sowie in der Festlegung von strategischen Zielen sehen wir weitere Verbesserungsmöglichkeiten“, erklärt Okka Dini Abbas weiter.

Digitale Vergabe vermindertdas Korruptionsrisiko

Die Bauaufsicht der Stadt Hemer war ebenfalls Gegenstand der Prüfung. „Bei der Gesamtlaufzeit ihrer Bauanträge erreicht die Bauaufsicht der Felsenmeerstadt gute Werte“, hebt gpa-Projektleiter Stefan Loepke hervor. Eine weitere Beschleunigung erwartet die gpaNRW von der Umsetzung eines beim Workflow bereits begonnenen Umstrukturierungsprozesses. Der Wechsel von der Papierakte hin zur digitalen Bauakte biete dabei weiteres Optimierungspotenzial. „Das Vergabewesen weist bereits einen hohen Digitalisierungsgrad auf“, freut sich Stefan Loepke über die Einbindung moderner Technologie in den Workflow der städtischen Auftragsvergaben. Die gpaNRW empfiehlt, dass zukünftig alle Vergaben über das bereits vorhandene Vergabemanagementsystem erfolgen sollen. „Die Rechtssicherheit erhöht sich dadurch“, so Stefan Loepke. Mit einem Nachtragsmanagement und der Durchführung einer Schwachstellenanalyse könne, so die gpaNRW, das Korruptionsrisiko weiter gesenkt werden.