Betonwüste im Ihmerter Tal bleibt noch bis 2023

Die roten Ziegelsteinmauern von Adolf und Wilhelm vom Braucke sind schon seit über einem Jahr abgerissen, die Bagger sind im März 2020 abgerückt, zurück blieben die grauen Betonplatten und Kellermauerwerke der einstigen Drahtwerke im Ihmerter Tal. Auf 3,2 Hektar sind nach wie vor große Flächenteile versiegelt, prägen Gebäudereste und Bauzäune statt Natur das Bild. An diesen Anblick werden sich die Bürger gewöhnen müssen, denn vor 2022 wird nicht mehr mit einem weiteren Rückbau der Industriebrachen gerechnet. Erst 2023 könnten dann die Reste der Fabriken endgültig verschwunden sein.

„Größten Schandfleck“ ab April 2019 abgerissen

Im April 2019 hatte der Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV) in Kooperation mit der Stadt und dem Märkischen Kreis mit den Abrissarbeiten der Firmen Wilhelm vom Braucke/Nadler und Adolf vom Braucke begonnen. Auf der Größe von etwa fünf Fußballfeldern sollte der „größte Schandfleck der Stadt“ und damit auch ein Stück Industriekultur dem Erdboden gleich gemacht werden, das 139 Jahre lang das Tal geprägt hat. Die Firma Adolf vom Braucke hatte sich 1890 im Ihmerter Tal angesiedelt, bis zur Werkstilllegung 1992 wurde dort Draht gezogen. Das Gelände südlich des Sülbergweges wurde seit Ende des 19. Jahrhunderts von der Firma Wilhelm von Braucke genutzt. Nach Übernahme durch die Firma Nadler im Jahr 1995 wurden dort Schrauben hergestellt und gelagert, bis Nadler 2006 in Insolvenz ging. 2007 kaufte die Stadt beide Flächen bei einer Zwangsversteigerung und schuf damit die Voraussetzung für Abriss und Folgenutzung.

Fast ein Jahr lang nagten zahlreiche Bagger an den Fabrikgebäuden. 110.000 Kubikmeter umbauter Raum und allein 22.000 Tonnen Bauschutt mussten zerkleinert und abgefahren werden. Im November 2019 fielen dann die letzten Mauern, im Frühjahr waren die gewaltigen Schuttberge abgefahren. Zurück blieben die Bodenplatten.

„In vielen Bereichen gibt es Gräben und Becken. Hohlräume werden mit Stahlplatten abgedeckt“, so die Projektleiterin Dr. Christiane Prange. Die Betondeckel auf dem Gelände bleiben auch zunächst erhalten und sollen die Industrieflächen vor Auswaschung schützen. Bodenbelastungen durch Galvaniken oder Verzinkerein sind typisch für die Drahtindustrie.

Baggerschürfungen fürdie Probenentnahme

Die Bodenplatten der abgerissenen Drahtwerke Adolf und Wilhelm vom Braucke im Ihmerter Tal bleiben noch längere Zeit erhalten. Foto: Ralf Engel / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

Entscheidend für die weitere Sanierung sind die Altlasten. „Wir müssen schauen, was sich darunter verbirgt“, sagt AAV-Sprecherin Sabine Schidlowski-Boos über die umfangreichen Sanierungsuntersuchungen, die derzeit laufen. An verschiedenen Stellen sind für Probenentnahmen Baggerschürfungen erfolgt, die Löcher anschließend wieder verfüllt worden. An Messstellen erfolge zudem eine Grundwasserüberwachung.

Die Gutachter werten derzeit die Proben aus. Ende Oktober soll ein Gespräch zwischen AAV, Kreis und Stadt stattfinden, in dem erste Ergebnisse vorgestellt werden. „Dann wird über das weitere Vorgehen entschieden, ob und wo weitere Proben notwendig sind“, so die Verbandssprecherin.

Bislang war immer von einem Fortgang der Sanierungsarbeiten im Jahr 2021 die Rede, doch mittlerweile soll allein die Erstellung des Sanierungsplanes mit Kostenschätzung bis Ende 2021 dauern. Dann muss ein weiterer öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen AAV, Kreis und Stadt geschlossen werden. Für die bisherigen Abbruchkosten waren rund drei Millionen Euro eingeplant worden, von denen 80 Prozent der AAV und 20 Prozent die Stadt Hemer trägt. Die weiteren Sanierungskosten sind darin noch nicht enthalten.

Erst nach dem Baubeschluss können Ausschreibung und Vergabe erfolgen, so dass der AAV mit einer Fortsetzung der Arbeiten „frühestens im Sommer/Herbst 2022“ rechnet. Vor 2023 dürfte die Natur das Gelände nicht zurückerobern. Auf der Fläche des ehemaligen Drahtwerkes AvB ist eine Grünfläche mit Regenrückhaltebecken für bis zu 20.000 Kubikmeter Wasser geplant. Die Fläche von Wilhelm vom Braucke ist für den Gemeinbedarf vorgesehen, ohne dies bislang zu konkretisieren.