Beuvry: Das haben Hemeraner in Partnerstadt erlebt

Hemer/Beuvry. Eine Delegation aus Hemer war jetzt zu Gast in der französischen Partnerstadt Beuvry. Was sie dort alles erlebt haben und was weitere Pläne sind.

Auch die Städtepartnerschaften haben unter der Corona-Pandemie gelitten. Gegenseitige Besuche waren zwei Jahre lang ausgesetzt, nun sollen die deutsch-französischen Kontakte wieder aufgefrischt werden. Zur Vorbereitung war jetzt eine Delegation aus Hemer in Beuvry zu Gast.

Nach der „goldenen Hochzeit“, die 2017 in Beuvry gefeiert wurde, musste die für 2018 geplante Jubiläumsfeier in Hemer verschoben werden und sie wird nun zum 55-jährigen Geburtstag nachgeholt. Die Unterzeichnung des Freundschaftsvertrages zwischen Beuvry und Ihmert hat 1968 stattgefunden, bereits fünf Jahre nach der Unterzeichnung des deutsch-französischen Vertrages zwischen dem französischen Präsidenten Charles de Gaulle und Bundeskanzler Konrad Adenauer. Der 60. Geburtstag des Élysée-Vertrages war zu Jahresbeginn in Paris gefeiert worden.

Im vergangenen Jahr war anlässlich des Tages der Städtepartnerschaften im Rahmen der 950-Jahr-Feier eine große Delegation aus Politik, Verwaltung und Partnerschaftskreis Beuvry in Hemer zu Gast. „Die Motivation, die Partnerschaft neu zu beleben, war deutlich zu spüren“, berichtet Maria Schlager-Fritsch als langjährige Städtepartnerschaftsbeauftragte. So konnten beim Stadtjubiläum bereits erste Pläne für weitere Begegnungen in diesem Jahr gemacht werden. Gérard Macke, der aktuelle Präsident des Partnerschaftsvereins, hat zusammen mit Vertretern des Vereins und aus der Verwaltung die Organisation des Wochenendes übernommen.

Fabienne Jaulneau ist zweite Partnerschaftsbeauftragte

Ein erstes Treffen in Beuvry wurde für das vergangene Wochenende für eine kleine Delegation der Hemeraner Verwaltung, die Beuvry noch nicht kannten, die beiden Fachdienstleiter Laura Döring (Kultur) und Bernd Dittrich (Büro des Bürgermeisters) und die inzwischen zwei Städtebeauftragten geplant. Maria Schlager-Fritsch war als Beauftragte lange Zeit Einzelkämpferin. Jetzt hat sie Unterstützung bekommen. Fabienne Jaulneau ist in der letzten Ratssitzung als stellvertretende Partnerschaftsbeauftragte bestätigt worden. Die Hemeranerin mit französischen Wurzeln möchte sich für die deutsch-französische Freundschaft engagieren.

So reisten die Hemeraner am Wochenende nach Nordfrankreich. Der Empfang im Rathaus von Beuvry war wie immer sehr herzlich. Nadine Lefebvre, Bürgermeisterin von Beuvry, und Maria Schlager-Fritsch machten in ihren Redebeiträgen noch einmal deutlich, dass die Städtepartnerschaft nach wie vor, besonders in den momentan schwierigen Zeiten, einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der deutsch-französischen Freundschaft leiste.

Das Programm der beiden Tage war abwechslungsreich: Schon am ersten Abend gab es ein Treffen auf dem großen Platz in Béthune, der Nachbarstadt, mit seiner durch flandrische Fassaden geprägten Architektur. Am Samstagmorgen folgte der Besuch des Louvre Lens, einer Dépendance des Pariser Louvre, mit der berühmten „Dentellière“ (Die Spitzenklöpplerin) von Jan Vermeer (1669).

Beuvrys Bürgermeisterin, Nadine Lefebvre, (li.) überreichte Maria Schlager-Fritsch für Bürgermeister Christian Schweitzer die Stadtmedaille. Foto: Privat / IKZ

Für den Rest des Tages stand dann das traditionelle „Beuvry en fête“, ein Stadtfest, bei dem viele der insgesamt mehr als 100 Vereine von Beuvry sich präsentierten, im Mittelpunkt. Dabei traten auch der Chor „La Pastorale“ sowie eine beeindruckende Trommelgruppe „Gotamba“ auf. Beide wollen anlässlich der Herbsttage nach Hemer kommen.

Helfer und Gastfamilien für Gegenbesuch gesucht

Während des Abendprogramms wurde die Hemeraner Delegation von Bürgermeisterin Nadine Lefebvre auch der Bevölkerung vorgestellt. „Von den etwa 9500 Beuvrygeois haben mindestens 2000 bei enormen Temperaturen sichtlich den Abend in einem Park am Kanal genossen. Traditionsgemäß gab es zum Abschluss ein riesiges Feuerwerk, also schon eine Woche vor dem Nationalfeiertag am 14. Juli“, berichtet Maria Schlager-Fritsch.

Am Sonntagmorgen konnten die „Neuen“ bei einem ausgedehnten Spaziergang einen Teil der Sehenswürdigkeiten und historischen Monumente von Beuvry kennenlernen. Interessierte Hemeraner können sich auch an der Stele gegenüber der Stadtbücherei über die Partnerschaft informieren.

Zum Abschluss gab es, auf Einladung von Gérard Macke, ein Treffen mit fast allen früheren „Présidents“ des Partnerschaftsvereins, unter anderem mit Serge Pire, einem Mann der ersten Stunde, Sylvie Leclercq und Gérard Gouillart, die ebenfalls viele Jahre engagiert die Partnerschaft mit aufrecht erhalten haben und dem Vorgänger von Gérard Macke, Pierre Beauvois. Mit von der Partie waren auch Günther Budde und Jean-Paul Vincent, die viele Jahre den Schüleraustausch des Collège Debeyre mit dem Hemeraner Woeste-Gymnasium begleitet haben.

„Besonders gefreut haben sich alle, dass auch Odette und Jean-Michel Delestrez in Vertretung des Bürgermeisters aus Steenwerck, der zweiten Hemeraner Partnerstadt in Nordfrankreich, dabei waren. Sie sind vor allem den Beckeranern bekannt. Alles in allem gab es für alle ganz viele Gelegenheiten, Erinnerungen auszutauschen und Pläne für weitere gemeinsame Aktivitäten zu machen“, so Maria Schlager-Fritsch.

Jetzt laufen die Vorbereitungen für den Besuch zu den Hemeraner Herbsttagen vom 22. bis 24. September auf Hochtouren. Rund 65 Gäste aus Beuvry werden erwartet, daher suchen die Partnerschaftsbeauftragten noch Helfer und Gastfamilien. Interessierte können sich an maria.schlager@t-online.de oder Fjaulneau@googlemail.com wenden. Nähere Informationen soll es dann bei einem Vorbereitungstreffen geben.

