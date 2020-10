Biblische Spurensuche sorgt für Ferienspaß

Ihmert. Bei den Bibeltagen lernen Kinder in der Ihmerter Kirchengemeinde „Geschwister in der Bibel“ kennen.

Lange hatten die Verantwortlichen in der evangelischen Kirchengemeinde Ihmert hin und her überlegt, ob die dritte Auflage der Kinderbibeltage angesichts der Corona-Pandemie stattfinden sollte oder nicht. Unter der Beachtung gewisser Hygieneregeln sprach nichts gegen die Veranstaltung. So konnten die Ihmerter Kinderbibeltage in der vergangenen Woche beginnen, gleichwohl waren sie natürlich anders als die zuvor.

Kinderbibeltage ev. Kirchengemeinde Ihmert Foto: Annabell Jatzke / Annabell jatzke

Die jungen Teilnehmer zwischen sechs und zehn Jahren freute es, bot sich so in den Herbstferien wenigstens ein bisschen Abwechslung, zumal das Verreisen mit den Familien eingeschränkt ist. Die Kirchengemeinde begrenzte die Anzahl der Teilnehmer auf zwölf Kinder. „Wäre die Corona-Pandemie nicht, hätten wir bestimmt doppelt so viele Teilnehmer“, so Pfarrerin Gaby Bach. Betreut wurden die Jungen und Mädchen von einem sechsköpfigen Team. Wieder einmal konnte Pfarrerin Gaby Bach auf die Unterstützung ihres Helferteams bauen. Christiane Böhm, Hans-Jörg Streuber, Pia Diete, Katja Pohl-Graetz und Petra Herzberg gehörten zu den ehrenamtlichen Helfern, die sich bei den Ihmerter Kinderbibeltagen engagierten.

Bereits am Donnerstagnachmittag starteten die dreitägigen Kinderbibeltage, die in diesem Jahr unter dem Motto „Geschwister in der Bibel – gemeinsam unterwegs!?!“ standen. Im Fokus standen die drei Geschwister Miriam, Aaron und Mose. Zunächst stand das Kennenlernen innerhalb der Gruppe auf dem Programm. Danach hörten die Kinder die Geschichte von Mose aus der Bibel und sprachen im Anschluss über Gefühle. Im Laufe des Nachmittags entstanden dann sogenannte „Gefühlsuhren“, auf denen man das Gefühl, das man in dem Moment verspürt, zum Ausdruck bringen kann.

Von Stressbällen biszum Tanz „Jerusalema“

Kinderbibeltage ev. Kirchengemeinde Ihmert Foto: Annabell Jatzke / Annabell jatzke

Freitagnachmittag beschäftigte sich die Gruppe mit Mose und den zehn Geboten. Es wurde der Geschichte gelauscht, wie Mose den Berg Sinai bestieg und mit den zehn Geboten zurückkehrte und schließlich das goldene Kalb sah. Anhand dieses biblischen Beispiels wurde den Kindern gezeigt, dass es auch negative Gefühle gibt und man diese sehr wohl auch zulassen sollte.

Wichtig sei dann jedoch ein konstruktiver Umgang mit den negativen Gefühlen. Und auch hierbei wurde es wieder kreativ. Aus Luftballons und Sand bastelten die Kinder Stressbälle. Hinzu kamen Spiele und die Bewegung kam auch nicht zu kurz. Auf dem Kirchparkplatz wurde frische Luft getankt und zeitgleich sich zu „Jerusalema“ von Master KG, dem Lied, das derzeit die Welt zum Tanzen bringt, bewegt.

Am letzten Veranstaltungstag wurde den Kindern verdeutlicht, dass Gott jedem eine neue Chance gibt. Und auch dazu gab es wieder ein Bastelangebot in Form einer Versöhnungskerze, die man im Streit anzünden kann.

Nochmals einen besonderen Abschluss fanden die dritten Kinderbibeltage am Sonntag im Gottesdienst, in dem die Geschichte von Joshua und dem Umzug ins gelobte Land thematisiert wurde. Die Teilnehmer der Kinderbibeltage wirkten in dem Gottesdienst mit, beispielsweise trugen sie wie damals beim Umzug ins gelobte Land eine Bundeslade durch die Ihmerter Kirche.