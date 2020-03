Biblisches Essen im Pfarrheim

Hemer. Die katholische Kirchengemeinde Christkönig bietet am Sonntag, 8. März, ab 12 Uhr wieder ein Fastenessen im Pfarrheim Christkönig Am Sinnauwer an. Der Gemeindeausschuss wird mit Unterstützung weiterer Gemeindemitglieder ein einfaches biblisches Essen zubereiten. Dazu wird Wasser, Kaffee und Tee angeboten. Es können zudem auch Waren der action 365 erworben werden. Die Einnahmen des Fastenessens werden dem Verein „Iss mit“ zur Verfügung gestellt. Für eine bessere Planung bittet das Büro des Pastoralverbundes unter 02372/ 10912 um eine Anmeldung.