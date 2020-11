Bienenroboter fördern das logische Denken

„Technik, die begeistert“ – so sagt es schon ein bekannter Werbeslogan. Aber etwas Wahres ist bei dem Spruch schon dran. Das muss derzeit auch Gabriele Donath, die Leiterin der Hemeraner Stadtbücherei, feststellen. Mit Begeisterung erzählt sie von den neuen Angeboten ab November.

Die heimische Bücherei bietet Kindergärten und Grundschulen sogenannte Robotik-Boxen zur Ausleihe an. Voller Stolz präsentiert Gabriele Donath die „Beebots“. Die kleinen Roboterbienchen lassen nicht nur das Herz eines jeden BVB-Fans höher schlagen. Beebots ist ein kinderfreundlicher Programmier-Roboter in Gestalt einer Biene. Kinder können den richtigen Lernroboter über die Tasten auf seinem Rücken bedienen.

Schwarz-gelbe Brummer senden Ton- und Lichtsignale

Um von A nach B zu kommen, muss die Biene zuvor die richtigen Befehle erhalten, dabei sind bis 200 Schritte programmierbar. Die Kinder zwischen vier und zwölf Jahren, für die sich Beebots eignen, werden somit zum Vorausdenken motiviert. Die Aufgaben fördern das logische Denken und tragen dazu bei, dass die Kinder Problemlösungsfertigkeiten entwickeln. Zudem besticht Beebots durch robustes Design. Der Roboter sendet sowohl Ton- als auch Lichtsignale. Verliehen werden die Beebots einschließlich technischem Zubehör, Ladestation, Programmiermaterialien und Anleitung sowie Zusatzmaterialien wie Landkarten, über die die flotten Bienchen manövriert werden können. Aber nicht nur Kindergärten und Grundschulen profitieren von der Neuanschaffung der Bücherei. Zukünftig sollen die Beebots auch bei Ferienaktionen in der Bücherei miteingebunden werden. Mit den Beebots geht die Bücherei auf das Bibliothekskonzept zum Handlungsfeld der Medien- und Informationskompetenzerweiterung ein und wirkt beim Medienkompetenzrahmen NRW mit. Und auch sonst tut sich eine Menge in Bezug auf Medienkompetenz in der heimischen Bücherei.

Computer-Zeitschriften und Ausleihe von Tablets

So ist die Ausleihe von Tablets für Medienkompetenz-Projekte an Institutionen möglich. Außerdem wird die Nutzung von Tablets für Kindergarten- und Grundschulführungen angeboten. Wenn Familien mit Kindern die Bücherei besuchen, fällt ihnen sicherlich sofort eine weitere Neuerung auf. Die großen Regale in der Kinderbücherei sind in der Höhe gekürzt worden, um so für Kinder bessere Zugänglichkeit zu ermöglichen. Etwas Neues für alle größeren Technik-Fans gibt es demnächst auch. Die Gaming-Zeitschrift „GamePro“ wird ab Dezember neu ins Angebot mit aufgenommen.

Gabriele Donath und ihre Mitarbeiter hätten gerne noch mehr in diesem Jahr angeboten, doch Corona machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Für das kommende Jahr sind aber soweit es die Entwicklung zulässt, mehrere Veranstaltungen im Jugend- und Kulturzentrum am Park in Planung.