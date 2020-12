Bizarrer Klinik-Alltag mit Faustschlägen und wilden Theorien

Eine psychiatrische Klinik braucht auch robuste Mitarbeiter: Der Beschuldigte habe „gemerkt, dass „ich ihm körperlich überlegen bin“, erklärte ein Krankenpfleger aus der geschlossenen Abteilung der Hans-Prinzhorn-Klinik im Unterbringungsverfahren gegen seinen 36-jährigen Patienten. „Ich war einer der wenigen, der in den letzten Jahren nicht von ihm angegriffen wurde.“ Diese Aussage dokumentierte einerseits den Umfang der plötzlichen Übergriffe, die sich meistens auf einen mehr oder weniger gezielten Faustschlag beschränkten. Anderseits wurde deutlich, dass da ein Zeuge von einem zuweilen bizarren Klinik-Alltag mit – meist verbalen – „Bedrohungen im Minutentakt“ berichtete, dessen Herausforderungen er sich gestellt hat: „Ich arbeite seit 17 Jahren in der Psychiatrie.“

Der Beschuldigte kommentierte die körperliche Überlegenheit seines Pflegers mit dem Vorwurf des Einsatzes unfairer Mittel: „Weil du Doping und Anabolika nimmst!“ Doch es ging in der Vernehmung dieses Zeugen im Landgericht Hagen weniger um die eher leichten Körperverletzungen, die dem 36-Jährigen vorgeworfen werden, als vielmehr um dessen Fantasien, Drohungen und Absichtserklärungen, die auf mögliche zukünftige Straftaten schließen lassen. Der Zeuge bestätigte eine Geschichte des Beschuldigten, die vor einiger Zeit mit dessen angeblichem Besuch bei einer Prostituierten in Frankfurt begann. Dieser Besuch verlief aufgrund seiner wohl etwas schlaffen körperlichen Verfassung wohl unbefriedigend, was ihn zu merkwürdigen Schlussforderungen getrieben haben soll: Nur Kinder würden ihn noch verstehen. Diese Aussage soll er dann durch sexuelle Fantasien gegenüber Kindern ergänzt haben.

Befehl von Angela Merkel wird über Schneidezahn gesendet

Alle anderen Menschen seien manipuliert durch das System – vor allem durch das Fernsehen. Immer wieder zeigt sich der 36-Jährige an ausgewählten Punkten seines Weltbildes sehr hellsichtig. „Die öffentlich-rechtlichen Medien schien er stärker zu akzeptieren als die privaten“, erinnerte sich der Zeuge. Den Prozessbeteiligten ging es bei der Frage nach möglichen sexuellen Neigungen gegenüber Kindern um die zukünftige Gefährlichkeit des Beschuldigten. Sein Pfleger konnte eine pädophile Neigung des 36-Jährigen allerdings nicht bestätigen. Er habe in seiner Aussage die „Reinheit der Kinder“ der angeblichen Verderbnis von Erwachsenen gegenübergestellt. Sexuelle Straftaten an Kindern hat der 36-Jährige offenbar nie begangen. „Wir kennen uns schon sehr lange“, erklärte sein Pfleger. Möglicherweise trug ausgerechnet dieser Umstand dazu bei, dass der Beschuldigte noch mehr als bei anderen Zeugen immer wieder dazwischenrief: „Alles Lügen!“

Er weiß, was er will: „Ich möchte nicht in ein Krankenhaus. Ich möchte frei sein und nach Hause – weil mir Freiheit kostbar ist.“ Später ergänzte er einige konkrete Wünsche: „Freundin haben, Auto fahren, Geld verdienen!“ Für Aufklärung sorgte der Krankenpfleger auch im Hinblick auf die psychotischen Kommunikationswege des 36-Jährigen: „Sein Schneidezahn kommuniziert mit ihm“, erklärte er. Das führte zu einer differenzierten Nachfrage von Staatsanwalt Ernestos Tschaschnig an den Zeugen: „Differenziert er (der Beschuldigte) zwischen seinem Schneidezahn und den Fernsehsendern?“ Der Zeuge schilderte den Eindruck, dass der Schneidezahn seines Patienten die aus dem Fernsehen entgegengenommenen Anordnungen und Befehle weitergebe. Auf diesem Wege erreichte ihn offenbar auch ein Befehl von Angela Merkel. Dieser habe ihm eingegeben, dass er „Finanzen kriegen“ würde, wenn er „den Pfleger schlagen würde“, berichtete ein weiterer Zeuge.