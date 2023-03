Hemer: Bläserfest mit bis zu 1000 Musikern im Sauerlandpark

Der CVJM-Westbund plant am Pfingstmontag ein Bläserfest mit 800 bis 1000 Musikern.

Hemer. Die Proben im CVJM-Westbund laufen. Bis zu 1000 Bläser werden Pfingstmontag im Sauerlandpark Hemer erwartet.

Anlässlich des 175-jährigen Bestehens des CVJM-Westbundes findet an Pfingstmontag, 29. Mai, ein großes Bläserfest im Sauerlandpark Hemer statt. Das Motto des Tages lautet „Weil der Himmel bei uns wohnt“ – angelehnt an das Lied „Wenn Glaube, Liebe, Hoffnung bei uns einzieht, öffnet sich der Horizont . . .“ Eine Motivation des CVJM ist auch: „Wir gehen raus! Mit dem Fest. Raus zu den Menschen. Da, wo wir als Posaunenchöre hingehören. In den Park. Hörbar. Sichtbar. Mittendrin!“

Es wird ein großes Fest – 800 bis 1000 Bläser und Bläserinnen aus ganz Deutschland werden mit dabei sein. Alle Musikinteressierten sollten sich diesen Termin schon mal vormerken.

Morgens stehen die Proben an. Von 12 bis 15 Uhr gibt es unterschiedliche Workshopangebote im Alten Casino. Eine Aufführung des Jungbläsermusicals „Jona und das neue Leben“ von Tobias Koch zusammen mit einer Live-Band wird sicher ein Höhepunkt für viele Anfängerinnen und Anfänger und natürlich für alle, die zuhören.

Großer Konzertgottesdienst

Von 15.30 bis 17 Uhr findet dann der große Konzertgottesdienst auf dem Himmelsspiegel vor dem Grohe-Forum statt. Er steht unter dem Motto „Weil der Himmel bei uns wohnt“. Mit dabei sind der große Bläserchor, die Band Mark & Uta Wiederspreche, der Bundes-Jugend-Posaunenchor, die Brass Connection, Professor Matthias Höfs und das Trompetenensemble der HFMT Hamburg sowie viele andere interessante Gäste. Wer dann noch Lust auf weitere Musik hat, der ist von 18.30 bis 20 Uhr in die Ebbergkirche eingeladen. Dort gibt es zusätzlich ein Konzert mit Matthias Höfs an der Orgel und dem Trompetenensemble.

Eine Bläserprobe für dieses große Fest im Sauerlandpark findet am Samstag, 18. März, von 10 bis 16 Uhr in der Friedenskirche Letmathe statt. Bundesposaunenwart Klaus-Peter Diehl übt hier mit allen aus dem extra für das Posauenfest erstellten Bläserheft „Zwischentöne 2“. In der Friedenskirche treffen sich die Kreisverbände Iserlohn und Lüdenscheid.

