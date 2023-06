Blechschäden bei sieben Verkehrsunfällen in Hemer

Hemer. Mehrere Verkehrsunfälle, eine Trunkenheitsfahrt und Unfallfluchten verzeichnete die Polizei Hemer am Wochenende.

Sieben Verkehrsunfälle mit einem Gesamtschaden von über 11.000 Euro gehören zur Wochenendbilanz der Polizei in Hemer. In allen Fällen blieb es bei Blechschäden. In der Nacht zu Sonntag zogen die Beamten einen betrunkenen Fahrer aus dem Verkehr. Gegen 1.55 Uhr wurde an der Hauptstraße ein 28-jähriger Hemeraner kontrolliert, der gemäß mehrerer Zeugenaussagen zuvor mit seinem Pkw gefahren sein sollte. Da der junge Mann stark alkoholisiert war, wurde ihm in der Polizeiwache Hemer eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und eine Strafanzeige gefertigt.

+++ Lesen Sie auch: Stromausfall nach Trafobrand in Teilen von Hemer +++

Bei einer Unfallflucht bittet die Polizei um Hinweise. Zwischen dem 29. Mai und 2. Juni wurde ein Garagentor an der Gartenstraße durch einen unbekannten Fahrer beschädigt. Durch aufmerksame Zeugen konnte die Polizei eine weitere Unfallflucht auf der Caller Straße aufklären.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer