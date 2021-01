Blick auf das Jahr 2021 ist verbunden mit viel Hoffnung

Hemer Jeder hatte in 2020 seine persönlichen Hürden zu meistern. Kreativität war in vielen Bereichen gefragt.

2020 war kein Jahr wie jedes andere. Jeder hatte seine persönlichen Hürden zu meistern. Doch den Kopf in Sand zu stecken, diese Option gibt es für viele Bürger nicht. Die Heimatzeitung hat sich unter den Hemeranern umgehört, wie sie das vergangene Jahr empfunden haben und welche Ängste und Hoffnungen sie für 2021 haben.

Die Kultur-Branche hat es besonders hart getroffen. Für Patrick Heß, Sänger der Band „Headshrinker“, war das Jahr mental echt anstrengend. „Ich bin froh, dass wir wenigstens ein Konzert spielen konnten“, so der 42-Jährige. Die Zeit während Corona hat die Band genutzt, um eine EP aufzunehmen, die im kommenden Jahr erscheinen wird. „Mir tun die Menschen leid, die ganz alleine durch diese Zeit gehen mussten und müssen“, so Heß, der froh ist, dass er in der schweren Zeit auf seine Familie und seine Freundin zählen konnte.

Angst hat der Musiker davor, dass sich die Kultur-Branche nicht wieder erholt. „Persönliche Ängste habe ich keine, ich setze viel Hoffnung in den Impfstoff und dass man vielleicht zur zweiten Hälfte des Jahres ein wieder einigermaßen normales Leben leben kann“, sagt Patrick Heß, der den Mut nicht aufgibt. „Irgendwann kommt der Tag, an dem wir alle wieder zu Konzerten gehen können, in den Urlaub fahren und vor allem ohne Beschränkung Zeit mit unseren Freunden verbringen können. Der Gedanke macht mir Mut“, so der Band-Frontmann. Vorsätze fürs neue Jahr? „2020 hat mir gezeigt, dass man das Leben mehr schätzen sollte und dass man zufrieden sein soll, wenn man gesund ist“, erklärt der Hemeraner seinen Vorsatz für 2021.

Eine weitere Sparte, die Corona in die Knie gezwängt hat, ist die Gastronomie. Für Ramona Zrelli und ihren Partner Joachim Klink vom Restaurant „Ess-pri“ aus Deilinghofen hätte 2020 nach eigener Aussage „das erfolgreichste Jahr“ bisher werden können. Die 50-jährige Gastronomin und ihr zehn Jahre älterer Partner hatten bis zum Lock-Down so viele Reservierungen für Feierlichkeiten und Veranstaltungen wie noch nie zuvor.

„Bis März hatten wir schon den doppelten Umsatz wie in 2019“, so das Paar. Im zweiten Lock-Down kurbelten die beiden das Außerhausgeschäft an. „Natürlich gab es viele schlaflose Nächte bedingt durch Existenzängste und Geldsorgen. Wir haben viel gearbeitet und gekämpft, und so haben wir überlebt“, sind sich Zrelli und Klink einig. Staatliche Hilfen, treue Gäste und guter Umsatz haben geholfen. „Und durch das Entgegenkommen von Lieferanten, Finanzamt, Knappschaft und Geschäftspartnern durch Zahlungsziele und Ratenvereinbarungen haben wir eine solide Grundlage für 2021“, blicken die beiden zuversichtlich in die Zukunft. Und es gibt schon wieder neue Pläne: Es sollen weitere Fremdenzimmer entstehen.

Der Glaube gab vielen Menschen Kraft, diese außergewöhnliche Zeit zu überstehen. Aber natürlich stießen auch die Kirchen an ihre Grenzen. Vikar Zaldy Antonio-Abong spricht von einer bewegenden Zeit. „Es war ein Jahr voller Verunsicherung, aber zugleich auch voller Gnade. Ich habe die Hand Gottes, die uns führt, besonders gespürt“, so der 46-Jährige. Die Begegnungen mit den Menschen in der schwierigen Zeit seien nichtsdestotrotz sehr bereichernd gewesen.

Natürlich ist auch bei dem Vikar die große Ungewissheit vor der Zukunft eine Angst, die quält. Aber mit Gott an der Seite, der das Leben leite, sei Aufgeben für ihn keine Option. Der Mensch solle die Hoffnung nicht verlieren und stattdessen auf die göttliche Unterstützung bauen. Das „große Abnehmen“ ist dem Geistlichen ein Vorsatz für 2021 und das nicht nur physisch, sondern auch spirituell – damit meint er, das Herz zu öffnen und die Güte Gottes aufzunehmen.

Aber nicht nur beruflich brachte die Corona-Pandemie manch einen an seine Grenzen. Auch Familien hatten es nicht einfach. Lukas und Sandra Kirmes aus Deilinghofen können davon ein Lied singen. Die beiden 35-Jährigen haben zwei Töchter: Maya (9) und Lucy (5). „Einerseits war es ein recht emotionales und schwieriges Jahr, wie bestimmt für die meisten. Es fiel uns nicht immer leicht auf Freunde und Verwandte zu verzichten. Auch für die Kinder ist es eine außergewöhnlich schwierige Zeit“, ist sich das Ehepaar einig. Schulschließung, keine Freunde oder Oma und Opa zu treffen war für die Kinder am schwersten. Trotz der schweren Zeit haben die vier auch einiges Positives erlebt, zum Beispiel die Entschleunigung. Durch Kurzarbeit war mehr Zeit für die Familie vorhanden. Und es zeigte sich, was wirklich im Leben zählt: Nicht die vielen Geschenke zum Geburtstag oder zu Weihnachten, sondern die Menschen, mit denen man es teilen möchte. Die Familie hat in diesem Jahr einiges Neues ausprobiert, sei es beispielsweise Autokino im Sauerlandpark oder Kirmes-to-Go in Iserlohn.

„Wir haben die Hoffnung, dass man bald wieder unbeschwert relativ normal leben kann und hoffen, dass man möglichst bald nachholen kann, was man jetzt nicht machen konnte. Angst haben wir davor, dass ein geliebter Mensch oder man selbst schwer an Corona erkrankt“, beschreiben die Kirmes ihre Hoffnungen und Ängste. Die Hoffnung aufzugeben ist keine Option, da die Familie sich sicher ist, dass es irgendwann ein Ende dieser schweren Zeit geben wird.

Ein Vorsatz für 2021 ist weiter positiv zu denken. „Es gibt immer Mittel und Wege, um mit Freunden, Bekannten und der Familie in Verbindung zu bleiben“, so Familie Kirmes. Dabei wollen die vier sich nicht so schnell wieder von der Hektik und schnelllebigen Zeit anstecken lassen, sondern vielmehr die kleinen Dinge des Lebens genießen.