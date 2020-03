Blick hinter die Theater-Kulissen

Hemer. „Lampenfieber“ hatte am Mittwoch Markus Veith im Rahmen der Melange-Reihe.

Auch ein „alter Hase“ auf der Bühne kann und darf Lampenfieber haben. „Lampenfieber – jetzt mal in echt“ – so lautete am Mittwochabend bei der Melange im Café Sona der Titel des Theaterstücks, das Markus Veith im Gepäck hatte. Dabei zeigte der Schauspieler, wie es nach dem Auftritt hinter der Bühne aussieht.

Man stelle sich vor: Der Abend ist vorüber und der Akteur auf der Bühne hat seine Arbeit getan. Dabei war die Aufführung erfolgreich, das begeisterte Publikum spendete jede Menge Beifall. Nach dem großen Auftritt zieht es den Schauspieler in seine Garderobe – dort ist er dann ganz alleine ohne Ruhm und Glanz.

Bei Veiths Darbietung musste das Publikum aber keinesfalls außen vor der Garderobentür warten. Stattdessen nahm er die Zuschauer mit zu einem „Meet and Greet“ hinter der Bühne. Zwischen Perücke, Kostüm und Schminke plauderte er aus dem Nähkästchen.

In die Rolle der ganz Großen schlüpfen

Angefangen von den Holzsplittern der Bretter, die doch angeblich die Welt bedeuten. Außerdem philosophierte er auch über Texthänger, Pleiten und Pannen, Schein und Sein sowie die großen Helden des Metiers. Die Zuschauer erfuhren die ungeschminkte Wahrheit über Heinz Rühmann, Gerd Fröbe, Zarah Leander, Hans Albers, Heinz Erhardt, Charlie Chaplin und Peter Ustinov, über die es zahlreiche humorvolle Anekdoten gibt.

Das Streben nach Anerkennung sei bei den Schauspielern wie eine Sucht. Und auch wenn sich der gebürtige Dortmunder, der als freischaffender Schauspieler und Autor arbeitet, im Laufe seiner Komödie abschminkte, umzog und die Perücke abnahm, blieb er wandelbar. Veith, der seine Stücke selbst schreibt, schlüpfte mit Mimik, Gestik und Stimme in die ganz Großen des Bühnengeschehens.

Ein Ringelnatz-Abend unter dem Titel „Überall ist Wunderland“ erwartet die Kulturliebhaber bei der Melange im Café Sona als nächstes. Am 1. April wird dann um 19 Uhr Peter Schütze zu Gast sein und dem Publikum den deutschen Schriftsteller und Kabarettist Joachim Ringelnatz näherbringen. Restkarten zum Preis von 14 Euro sind noch im Café Sona erhältlich.

Auch die Veranstaltung mit Kriszti Kiss unter dem Titel „Dass ich nicht lache... Satiren, Szenen, Sketche und Überraschungen von Ephraim Kishon“ am 21. März um 19 Uhr im Ihmerter Bürgertreff Berkenhoff empfiehlt Melange-Geschäftsführer Dr. Thomas Eicher allen Kulturfreunden wärmstens.