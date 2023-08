Blitzer in Hemer: Hier wird das Tempo gemessen

Der Kreis kündigt Radarkontrollen in Hemer an.

Hemer. Der Kreis kontrolliert die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer. Wir verraten, in welchen Ortsteilen der Radarwagen stehen wird.

Bei Radarkontrollen der Polizei auf der Märkischen Straße in Hemer wurden einige Autofahrer geblitzt. 26 Fahrer mussten ein Verwarngeld bezahlen. Ein Fahrer war mit Tempo 73 in geschlossener Ortschaft so schnell, dass er mit einer Anzeige rechnen muss.

Weitere Radarkontrollen in dieser Woche

In dieser Woche müssen Autofahrer mit weiteren Kontrollen rechnen. So kündigt der Märkische Kreis für Freitag, 11. August, Kontrollen in Heppingsen und Ihmert an. Überhöhtes Tempo ist in Deutschland eine der Haupt-Unfallursachen. Bereits seit vielen Jahren veröffentlicht der Märkische Kreis die Standorte seiner stationären sogenannten Starenkästen im Internet – ebenso die Standorte für die mobilen Geschwindigkeitsüberwachungswagen. Die Einsatzpläne der mobilen Fahrzeuge sind im Internet (www.maerkischer-kreis.de) abrufbar.

Im Stadtgebiet Iserlohn unterhält die Stadtverwaltung eigene Messstellen. Darüber hinaus nimmt die Kreispolizeibehörde Geschwindigkeitsmessungen im gesamten Kreisgebiet vor, die in der aufgeführten Übersicht nicht enthalten sind. Bei Bedarf werden auch neue Messplätze eingerichtet.

