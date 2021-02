Seelentröster Blumen Blumengrüße aus Hemer in der tristen Corona-Zeit

Hemer. Die kleinen Freuden des Alltags sind es derzeit, die die Menschen in der Pandemie trösten. Dazu gehören auch Blumen als Balsam für die Seele.

Gerade ist die Verlängerung des Lockdowns beschlossen worden, gerade fallen wieder viele Menschen in ein neues emotionales Loch, denn die aktuelle Situation in der Corona-Pandemie verlangt allen auf unterschiedliche Art und Weise ganz viel ab. Der nahende Frühling und der Valentinstag bringen aber dennoch ein wenig Farbe ins Spiel, denn die Menschen kaufen Blumen.

Im Frühling schlummert oft ein neuer Anfang. Die kleinen Freuden des Alltags sind es derzeit, die die Menschen in dieser schweren Phase trösten. Eine farbenfrohe Primel, duftende Hyazinthen, aufgehende Narzissen oder Tulpen – mit wenigen Handgriffen kann das traute Heim frühlingshaft dekoriert werden. Die weiterhin geöffneten Blumenläden haben sich als durchaus „systemrelevant“ erwiesen.

Keine Hochzeitsfeiern und weniger Laufkundschaft

Blickt Sonja Hallatsch, Inhaberin des „Blumenkorb“, auf die vergangenen Monate zurück, spricht sie von starken Einbußen. Zum einen fehlen die großen Hochzeitsfeiern, große Firmenevents und auch im Laden gibt es aktuell viel weniger Laufkundschaft. Auch bei der Trauerfloristik sei die Corona-Pandemie spürbar, sagt Sonja Hallatsch. „Die Hinterbliebenen sind dankbar, dass wir überhaupt geöffnet haben“, so die Floristin. Aber auch wenn die Kundschaft weniger wurde, ist deutlich geworden, dass die Menschen dennoch Blumen kaufen, um ihr Zuhause, in dem sie gerade jetzt durch Lockdown und Homeoffice so viel Zeit wie nie zuvor verbringen, zu verschönern. „Ein Zuhause ohne Blumen geht nicht“, ist sich die 44-jährige Floristin sicher. Frühlingsblüher stehen derzeit ganz hoch im Kurs. Auch Sonja Hallatsch selbst mag Frühlingsblüher sehr gerne. Eine spezielle Lieblingsblume hat die verheiratete Mutter von zwei Kindern nicht.

Die Trends des Jahres 2021 zeichnen sich noch nicht ab

Trends 2021 zeichnen sich noch nicht ab. „Da alle Messen ausgefallen sind, geht man nach dem eigenen Gefühl, was einem selbst gefällt“, erklärt Sonja Hallatsch, die hofft, dass die Pandemie schnell vorbeigeht. In erster Linie hofft sie, dass Familie, Mitarbeiter und Kundschaft gesund bleiben und dass sie den Laden auch weiterhin öffnen darf. Blumen fallen vor dem Gesetz unter verderbliche Ware, nur deshalb kann sie ihre Ladentür öffnen, um Blumen und Zubehör wie beispielsweise Umtöpfe zu verkaufen. Dekorationen wie Porzellanfiguren oder ähnliches müssen hingegen vorab telefonisch bestellt und dann abgeholt werden und dürfen laut Gesetz nicht spontan über die Ladentheke gehen.

Valentinstag auf Platz 2 nach dem Muttertag

Auch Wilhelm Schepper senior, Inhaber von Blumen Schepper, beobachtet ein verändertes Kaufverhalten seiner Kundschaft. Im ersten Lockdown seien die Kunden vermehrt in das Geschäft gekommen, jetzt seien die Menschen zurückhaltender. „Aber wir wollen uns nicht beklagen“, so der Blumenhändler. Überwiegend gehen Schnittblumen über die Ladentheke, aber auch vereinzelt Topfpflanzen. Dekorationsartikel darf auch Schepper nicht ohne Weiteres verkaufen. „Eigentlich eine Ungerechtigkeit, wenn man bedenkt, dass größere Läden alles ohne Kompromisse und Auflagen verkaufen dürfen“, meint Schepper.

Hoffnung auf ein gutes Geschäft hat er hinsichtlich des Valentinstages: „Nach Muttertag ist das der zweitstärkste Tag bei uns.“ Schnittblumen sind am Tag der Verliebten einfach das Geschenk schlechthin. Zurückblickend stellt Schepper fest, dass zu Weihnachten mehr Blumen verschenkt wurden. Dies führt er darauf zurück, dass sich die Menschen nicht besuchen durften und sich gegenseitig mit Blumen eine Freude machen wollten. Das Onlinegeschäft floriert zu Coronazeiten, und so eröffnet auch Schepper im März einen Onlineshop.