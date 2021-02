Blut spenden am 10. Februar im Alten Casino

Hemer. Die nächste Möglichkeit, in Hemer Blut zu spenden, gibt es am Mittwoch, 10. Februar, in der Zeit von 15 bis 20 Uhr im Alten Casino am Sauerlandpark.

Die Corona-Schutzmaßnahmen sind seit Ausbruch der Pandemie konsequent auf den Blutspendeterminen des DRK umgesetzt worden. Gemäß der Coronaschutzverordnung des Landes NRW richtet der DRK-Blutspendedienst seine Blutspenden nur noch mit Terminreservierung aus, um Abstände halten zu können und Menschenansammlungen vor und in den Spendelokalen zu vermeiden. „Wir bitten ausdrücklich darum, sich im Vorfeld im Internet unter www.blutspende.jetzt einen Termin zu reservieren und eine medizinische Maske zu tragen“, sagt Stephan Jorewitz vom Zentrum für Transfusionsmedizin in Hagen und ergänzt: „Die aktuell geltenden Zulassungsbestimmungen gewährleisten weiterhin einen sehr hohen Schutz für Blutspender und Empfänger“.

Es wird aus Infektionsschutzgründen darum gebeten, auf Begleitpersonen zu verzichten sowie einen eigenen Kugelschreiber zu benutzen. Aktuell gibt es anstelle der Bewirtung zum Abschluss einen kleinen Imbiss als „Lunch-ToGo“.