Blutspende im Martin-Luther-Haus

Deilinghofen. Die nächste Blutspende in Hemer findet am Donnerstag, 3. Dezember, in der Zeit von 16 bis 20 Uhr im Martin-Luther-Haus in Deilinghofen statt. Um gerade in Corona-Zeiten lange Warteschlangen zu verhindern, hat der DRK-Blutspendedienst sich dazu entschlossen, viele Blutspenden mit Terminreservierung anzubieten. Über die kostenlose DRK-Blutspende-App sowie die Website spenderservice.net können sich die Spender informieren, zu welchen Terminen dieser Service bereits angeboten wird und sich ihre persönliche Wunsch-Spendezeit reservieren. Dies funktioniert auch unter der kostenfreien Rufnummer 0800 -11 949 11. Aus Infektionsschutzgründen bittet das DRK darum, nach Möglichkeit auf Begleitpersonen zu verzichten.