DRK Blutspende mit Abstand in Deilinghofen

Deilinghofen. Der nächste Termin zum Blutspenden findet am Donnerstag, 10. September, im Martin-Luther-Haus an der Hönnestalstraße von 16 bis 20 Uhr statt. Das DRK weist darauf hin, dass Begleitpersonen und Kinder von Blutspendern aus Infektionsschutzgründen das Blutspendelokal leider derzeit nicht betreten dürfen. Blutspender werden gebeten, wenn möglich, einen eigenen Kugelschreiber zu benutzen und eigene Mund-Nasen-Bedeckungen mitzubringen. Blutspender werden nicht auf Corona getestet – für die Übertragbarkeit des Coronavirus durch Blut und Blutprodukte gibt es, so der DRK-Blutspendedienst West, keine Hinweise. Weitere Informationen zu den Terminen gibt es auf www.blutspende.jetzt.