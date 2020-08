Blutspender sollen sich künftig anmelden

Hemer. Der DRK-Blutspendedienst ändert seine jahrzehntelange Tradition. Erste Reservierung sind für die Spende im Alten Casino erforderlich.

Bei der ersten Blutspende in der Corona-Pandemie standen die Spender vor dem Grohe-Forum Schlange, eigentlich ein gutes Zeichen für die große Zahl an Helfern in der Krise. Doch just diese Schlangen möchte das Deutsche Rote Kreuz zukünftig vermeiden und bricht mit einer jahrzehntelangen Tradition. Bislang konnte jeder Blutspender kommen, wann er Lust und Zeit hatte, manche sollen gar spontan wegen der leckeren Brötchen gekommen sein. Künftig wird sich der Spender vorher anmelden müssen. Bei der Blutspende am Mittwoch, 12. August, wird dies erstmals praktiziert. „Wir haben die Hoffnung, dass alle mit dem neuen System zurechtkommen“, sagt Stephan David Küpper vom Blutspendedienst West.

Am kommenden Mittwoch nimmt das DRK von 15 bis 20 Uhr im Alten Casino Blut ab. „Zur Erhöhung ihrer Sicherheit und um unnötige Wartezeiten zu verhindern, haben wir uns dazu entschlossen, die Blutspenden ausschließlich für Spenderinnen und Spender mit einer Terminreservierung anzubieten. Wir wollen niemanden ausschließen, bitten aber um Reservierung“, so Stephan David Küpper vom Blutspendedienst West.

Anmeldung per App,QR-Code oder Telefon

Über die kostenlose DRK-Blutspende-App, die Website spenderservice.net , einen QR-Code können Spender ihre persönliche Wunsch-Spendezeit reservieren. Es besteht auch die Möglichkeit, die kostenfreie Hotline unter 0800 11 949 11 in der Zeit von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr anzurufen.

Das neue System soll für die Blutspender einen schnelleren Durchlauf ermöglichen und längere Wartezeiten vermeiden. Das DRK sieht anhand der Anmeldelage, wie groß der Bedarf an Material ist und kann das Personal besser einplanen. „Wir haben zwar Erfahrungswerte, doch wenn plötzlich 20 Prozent mehr kommen, wird es eng“, so Küpper. Technisch bedingt ist die Reservierung aktuell nur bis 24 Stunden vor dem Termin möglich. Das soll aber noch auf kurzfristigere Registrierungen angepasst werden.

Aktuell fehlen Blutspenden über alle Blutgruppen hinweg, insbesondere aber bei den Blutgruppen 0 Rhesus positiv und 0 Rhesus negativ. Der DRK-Blutspendedienst ist dringend auf jede Blutspende angewiesen und bittet alle Bürger, die zu Hause geblieben oder bereits aus dem Urlaub zurückgekehrt sind, eine Blutspende zu leisten. Die Dringlichkeit erläutert Stephan David Küpper, Pressesprecher des DRK-Blutspendedienstes am Beispiel der ausgefallenen Firmen- und Universitätstermine: „Durch Corona können aktuell viele Blutspendetermine nicht durchgeführt werden. Etliche Mitarbeiter und Studenten arbeiten und lernen aktuell im Home-Office, wodurch die üblichen Firmen- und Unitermine derzeit beinahe komplett ausfallen. Alleine dadurch fehlen dem DRK-Blutspendedienst monatlich tausende Blutkonserven. Wichtig wäre es, dass jetzt alle Spender, die sonst im eigenen Unternehmen spenden, nun einen der zahlreichen DRK-Termine in den Heimatgemeinden aufsuchen und dort Blut spenden. Nur so können wir weiterhin zuverlässig unsere lebensrettenden Blutspenden an Krankenhäuser liefern.“

Lunchpaket statt Plauschbeim Kaffee

Blutspender werden gebeten, wenn möglich, einen eigenen Kugelschreiber zu benutzen und eigene Mund-Nasen-Bedeckungen mitzubringen. Blutspender werden nicht auf Corona getestet - für die Übertragbarkeit des Coronavirus durch Blut und Blutprodukte gibt es keine Hinweise. Da der Imbiss nach der Blutspende zurzeit nicht stattfindet, gibt es zum Abschluss einen Lunchpaket mit einem kleinen Imbiss. Blut spenden kann jeder ab 18 Jahren; Neuspender bis zum 69. Geburtstag. Zur Blutspende muss immer ein amtlicher Lichtbildausweis mitgebracht werden. Männer dürfen sechs Mal und Frauen vier Mal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Zwischen zwei Blutspenden müssen 56 Tage liegen.