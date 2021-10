BM-Besuch bei Neumärker

Hemer. Bürgermeister Christian Schweitzer und Wirtschaftsförderer Felix Mohri haben das Unternehmen Neumärker besichtigt.

Tradition und Moderne sind kein Widerspruch, diesem Firmenmotto bleibt das Unternehmen Neumärker seit 127 Jahren treu. Davon haben sich Bürgermeister Christian Schweitzer und Wirtschaftsförderer Felix Mohri im Rahmen einer Unternehmensbesichtigung ein Bild gemacht. Das mittelständische Unternehmen stellt hochwertige Holzkohlegrills und professionelle Gastronomiegeräte wie bspw. Waffeleisen, Crêpesgeräte und Würstchendämpfer her.

„Die Produkte des Unternehmens zeichnen sich durch eine hohe Vielseitigkeit, Innovation und ihren Nischengedanken aus“, zeigt sich Schweitzer begeistert. Der 1894 gegründete Betrieb verfügt über eine lange Erfahrung in vielen Bereichen der Gastronomie und Edelstahlverarbeitung. Das große Plus des Unternehmens besteht in der Langlebigkeit, Innovation und Qualität der Produkte, wie Robin Hellwinkel, der Geschäftsführer des Unternehmens, erläutert.

Mit dem Bürgermeister der Stadt Hemer tauschte sich Hellwinkel über derzeitige Problemstellungen und Pläne für die Zukunft des Betriebs an der Lohstraße aus. Auch dieses Unternehmen wurde von der Corona-Pandemie getroffen. Den Umsatzeinbußen zum Trotz wurde man kreativ und hat mit dem Verkauf von Profi-Backmischungen für Crêpes sowie Waffeln an den Lebensmitteleinzelhandel ein neues Produktfeld erschlossen. „Es ist bemerkenswert, wie viele Betriebe in Hemer ein derart hohes Innovationspotenzial aufweisen, Nischen mit Produkten, made in Hemer, befüllen und eine weltweite Bekanntheit erreicht haben“, zeigt sich Schweitzer beeindruckt.

