Booster für die Impfaktionen in Hemer

Diese Woche dürfte in Hemer zu einem neuen Impfrekord führen – ein echter Gegenpol zum neuen Infiziertenrekord mit 201 Erkrankten. Die Kampagne erfährt einen Booster, denn es gibt gleich mehrere Möglichkeiten, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Zusätzlich zum Impfangebot der niedergelassenen Ärzte und deren Zusatzimpfaktionen an den Adventssamstagen kommt am Donnerstag, 9. Dezember, eine Impfaktion der Avie-Apotheke im Medio-Center. Dabei ist es trotz der Diskussion noch keinesfalls so, dass nun die Apotheker persönlich zur Spritze greifen.

Eine niedergelassene Ärztin übernimmt mit ihrem Praxisteam die Impfung. Von 8.30 bis 15 Uhr sind Moderna-Impfungen (ab 30 Jahre, Erst- und Zweitimpfungen, Booster frühestens fünf Monate nach der zweiten Impfung) ohne Voranmeldungen möglich. Maximal 200 Personen können geimpft werden. Der Eingang zur Impfaktion befindet sich auf der Rückseite der Apotheke.

Impfrekord durch dieniedergelassenen Ärzte

Das Engagement der Ärzte ist groß. „Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in Westfalen-Lippe haben in den vergangenen sieben Tagen 552.000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft. So viele wie nie zuvor innerhalb einer Woche“, bilanziert die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe.

Am Donnerstag, 9. Dezember, kommt zusätzlich der Impfbus des Märkischen Kreises nach Hemer. Er steht von 10 bis 13 Uhr auf dem Wochenmarkt. Weiterhin gilt: Geimpft werden alle Impfwilligen ab 16 Jahre. Was darüber hinaus zu beachten ist: Grundsätzlich können alle Impfberechtigten ab 18 Jahre nach der Coronavirus-Impfverordnung ihren Impfschutz sechs Monate nach der zweiten Impfung auffrischen lassen. Menschen, die mit Johnson & Johnson geimpft wurden, können eine weitere Dosis mit einem mRNA-Impfstoff erhalten – und zwar ab vier Wochen nach der Johnson-Immunisierung.

Der Covid-19-Impfstoff von Moderna wird für Erstimpfungen, Zweitimpfungen oder Auffrischungsimpfungen (nach Johnson & Johnson) für alle, die 30 Jahre oder älter sind, verimpft. Es gibt für über 30-Jährige vorerst keine Wahlmöglichkeit mehr für Biontech.

Personen, die unter 30 Jahre alt sind, erhalten zur Erstimpfung den Impfstoff „Corminaty“ von Biontech – auch für Zweitimpfungen sowie für die Impfung von Schwangeren. Der Covid-19-Impfstoff von Johnson & Johnson wird auf Wunsch für Erstimpfungen eingesetzt, ist aber nur ab 18 Jahre zugelassen. Impfwillige werden darum gebeten, zur Zweit- oder Drittimpfung ihre vollständigen Impfunterlagen mitzubringen.

DRK hat die Kapazitätenim Impfzentrum erhöht

Viele freie Termine im Laufe dieser Woche bietet auch das Impfzentrum am Sauerlandpark. „Wir haben die Kapazitäten ausweiten können, weil die Abläufe nun gesichert sind“, berichtet DRK-Leiter Daniel Witt. Dort ist eine Terminreservierung unter www.impfzentrum-hemer.de notwendig. Seit einer Woche steht das Zelt am Sauerlandpark. Das DRK Hemer hat bis zum 5. Dezember 1995 Personen geimpft. Allein am Samstag erhielten 453 Bürger ihren Pieks. Das DRK hofft, künftig auch mehr unter 30-Jährige versorgen zu können und rechnet mit mehr Biontech-Impftstoff für die Altersgruppe. Dringend wird appelliert, die reservierten Termine einzuhalten, andernfalls abzusagen. Die Öffnungszeiten sind: Montag bis Freitag: 14 bis 20 Uhr, Samstag: 10 bis 13.30 Uhr und 14.30 bis 19 Uhr, Sonntag: 10 bis 16 Uhr

Schwieriger ist es aktuell, an einen offiziellen Schnelltest zu kommen. Durch die Einführung der 3G-Regelung am Arbeitsplatz ist es zu einen wahren Ansturm auf die Testzentren gekommen. Das Schnelltestzentrum am Sauerlandpark ist beispielsweise bis Samstag komplett ausgebucht. Nachdem die Testkapazitäten durch die Kostenpflicht von über 1000 auf rund 250 reduziert worden sind, konnte die ursprüngliche Größe noch nicht wieder erreicht werden

Für Schnelltests stehendie Bürger Schlange

„Die Kapazitäten aufzustocken dauert einen Moment“, sagt Mirko Heintz, Sprecher des Sauerlandparks. Die Hütten und technischen Voraussetzungen seien zurückgebaut worden, so schnell sei zudem kein geschultes Personal zu finden. Von 260 Tests am Tag sei die Zahl bereits auf rund 500 verdoppelt worden. Ab dem 20. Dezember rechnen DRK und Sauerlandpark mit einer weiteren Verdoppelung. Größtes Problem sei es, ausreichend Personal zu finden. Eine weitere Schwierigkeit sei es, ausreichend Tests zu bekommen. Durch das vorausschauende Arbeiten des DRK sei dies für Hemer für die nächsten Tage aber garantiert.

Am Sauerlandpark können weiterhin nur Tests mit Voranmeldung gemacht werden. Das liege an dem deutlich bürokratischeren Prozess, den der Gesetzgeber vorgeschrieben habe. So müssten nun alle Daten vorher online erhoben werden und dann sei noch eine persönliche Unterschrift erforderlich.Ein weiteres Problem reduziert die tatsächlich genutzten Testmöglichkeiten.

Zu viele Leute lassen Termine verfallen

„Immer mehr Leute buchen Termine und lassen sie verfallen“, berichtet Mirko Heintz. Das nehme anderen Bürgern die Testmöglichkeit. Dabei könne die Terminstornierung ganz einfach online erfolgen. Die allermeisten würden es nicht absichtlich machen, aber einige reservieren offenbar Termine, ohne sie zu nutzen. Das DRK will die „schwarzen Schafe“ jetzt konsequent aussortieren. Wer dreimal nicht kommt, kann keinen Testtermin mehr buchen.

Ganz ohne Termin arbeitet mittlerweile das Testzentrum der Erste-Hilfe-Schule NRW. Auch dort wird von einem Riesenandrang berichtet, zeitweise bilden sich Warteschlangen vor dem Ladenlokal an der Hauptstraße 246. „Die Nachfrage ist aktuell höher, als zu bisherigen Hochzeiten der Pandemie“, berichtet Sascha Hüsgen. Vor allem die notwendigen Nachweise für den Arbeitgeber, aber auch Tests für Klinik- oder Altenheimbesuche hätten die Nachfrage erhöht. Erfolgten vor der Kostenpflicht bis zu 100 Tests täglich, sind es jetzt bis zu 200. Die Erste-Hilfe-Schule hat die Zeiten erweitert, öffnet für Beschäftige schon um 5 Uhr morgens und arbeitet jetzt im Zwei-Schicht-System.

Wie notwendig die Testung sei, zeige sich in diesen Tagen besonders, so Sascha Hüsgen. So viele positive Nachweise, wie in den vergangenen Wochen, habe es noch in keiner Phase der Pandemie gegeben. Darunter seien auch vermehrt Impfdurchbrüche. Zum Problem könnten die ausreichende Zahl an Tests werden, manche Großhändler könnten bereits nicht mehr liefern.

Kreis warnt vor ungültigenTestbescheinigungen

Im Märkischen Kreis tauchen vermehrt Testbescheinigungen auf, die nicht den Regelungen entsprechen. So sind unter anderem vermehrt Online-Zertifikate als Nachweis für einen negativen Corona-Schnelltest im Umlauf. „Manche Personen machen eine (Online-)Schulung zur Durchführung von Corona-Schnelltests und glauben, damit Schnelltests bescheinigen zu dürfen“, so der Märkische Kreis. Diese Zertifikate seien für die Vorlage im Rahmen der 3G-Regelungen nicht gültig. Nachweise über einen negativen Corona-Schnell- oder Selbsttest dürfen nur von ausdrücklich dafür zugelassenen Personen, Teststellen, Testzentren oder Laboren ausstellt werden, teilt der Kreis mit.

