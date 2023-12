Boulefreunde Hemer: Immer dem Schweinchen hinterher

Hemer Beim Nikolausturnier hatten die Boulefreunde Hemer mit dem Wetter zu kämpfen, ließen sich aber nicht aufhalten. Wer besonders gut war.

Nach der Nikolauswoche trafen sich die Boulefreunde Hemer zu ihrem traditionellen Nikolausturnier. An zwei Tagen konnten in den Regenpausen je zwei Spiele absolviert werden. Aus organisatorischen Gründen wurden die beiden Spieltage auf den Mittwoch und Donnerstag verlegt, sodass man sich anschließend im Café Suna zum Kaffeetrinken in adventlicher Stimmung zusammensetzen konnte, um die Platzierungen bekannt zu geben.

Siegertreppchen und „rote Laterne“

Auf das Treppchen schafften es diesmal jeweils mit drei Siegen Bernd Scheckel als Drittplatzierter und Jutta Schorlemmer als Zweite. Das Turnier gewonnen hat Reni Duda als Einzige mit vier Durchgangssiegen. Die erst seit kurzer Zeit spielende Petra Eismann musste Lehrgeld bezahlen und belegte den letzten Platz, womit ihr mit einem Augenzwinkern die „rote Laterne“ übergeben wurde.

Den Nachmittag ließ man dann als gelungenen Jahresabschluss bei Kaffee und Kuchen ausklingen, mit der Hoffnung auf noch einige wenige schöne Bouletage im Friedenspark in diesem und nächsten Jahr.

