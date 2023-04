Boulefreunde Hemer: Vor Ostern rollten die Kugeln

Hemer. Boulefreunde richteten zweitägiges Turnier mit 16 Spielern aus. Die Preise dafür werden aber erst nach den Ostertagen vergeben.

Nach dem wochenlangen Schmuddelwetter haben die Boulefreunde Hemer den richtigen Termin für ihr Osterturnier festgelegt. 16 Spieler trafen sich in der Vorosterwoche an zwei aufeinanderfolgenden Tagen bei sonnigem, aber noch kühlem Wetter zum Turnieranwurf. Krankheitsbedingt und durch die Osterferien waren es dieses Mal weniger Spieler als sonst.

Es wurden wieder je zwei Durchgänge je Tag gespielt. Diesmal konnte kein Spieler alle vier Durchgänge für sich entscheiden, sodass die Podestplätze unter sechs Spielern mit je drei Siegen festgelegt werden mussten.

Mit 19 Punkten Gold geholt

Dritter mit 16 Punkten wurde Friedhelm Lahrmann. Auf den Silberrang mit nur einem Punkt mehr platzierte sich Jupp Kauke. Osterturniersieger wurde mit 19 Punkten Horst Nasarewski.

Krankheitsbedingt konnten die Siegerpräsente nicht pünktlich zusammengestellt und sofort nach Turnierende überreicht werden. Dies wird am Mittwoch nach Ostern an einem der öffentlichen Spieltage im Friedenspark nachgeholt. Zu diesen Spieltagen (Dienstag, Mittwoch und Samstag jeweils um 15 Uhr) sind alle Interessenten, die Lust an diesem Spiel in gemütlicher Runde haben, recht herzlich eingeladen, das Bouelspiel kennenzulernen. Gastkugeln stehen jederzeit zur Verfügung, so die Boulefreunde.

