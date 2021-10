Brand im Saunabereich fordert Feuerwehreinsatz in Ihmert

Hemer. Ein Kellerbrand an der Ihmerter Straße wurde am Samstagabend von der Feuerwehr gelöscht.

Gleich mehrfach heulten in Hemer am Samstag die Sirenen. In den Mittagsstunden rief ein gemeldeter Heckenbrand an der Straße Am Lusebrink die Feuerwehr auf den Plan. Um 18.45 Uhr wurde der Feuerwehr ein Kellerbrand aus Ihmert gemeldet. Neben der Wache rückten die Löschzüge Ihmert und Mitte aus, um die Wache vor Ort zu unterstützen. Insgesamt waren 65 Feuerwehrmänner und -frauen an der Ihmerter Straße im Einsatz. Der Löschzug Ost besetzte die Wache.

Hinsichtlich des Brandes in Ihmert ist die Brandursache noch unklar. Das Feuer könnte laut Feuerwehr im Saunabereich des Einfamilienhauses entstanden sein. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, alle Personen waren aus dem Haus, als die Feuerwehr eintraf. Die Schadenshöhe steht um jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Nach den Löscharbeiten musste das gesamte Haus gelüftet werden, um es wieder betreten zu können. Die Feuerwehr ist noch vor Ort.

Wegen der Löscharbeiten und der vielen Löschfahrzeuge ist die Ihmerter Straße seit mehreren Stunden gesperrt. Der Einsatz dauert noch an.

