Brand in Hemer: Klinikleitung bedankt sich bei Helfern

Hemer. as Feuer in einem Patientenzimmer der Stadtklinik hat sich durch den Einsatz der Feuerwehr und der Mitarbeiter nicht weiter ausgebreitet.

Nach dem Brand in der Stadtklinik Hemer hat sich die Geschäftsführung und die Klinikbetriebsleitung bei den engagierten Mitarbeitern und der Feuerwehr für ihre Unterstützung und ihren Einsatz im Rahmen des Brandalarms bedankt. Blumensträuße und eine Einladung zum Hamburgeressen in das Café der Klinik schlossen sich den Dankesworten an.

Wie berichtet ereignete sich in der Nacht vom 3. August ein Brand in einem Patientenzimmer auf einer der Pflegestationen der Stadtklinik. Aufgrund des beherzten und umsichtigen Handelns der Mitarbeitern sowie der professionellen Hilfe der Feuerwehr konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die Sicherheit der Patientinnen und Patienten, der Mitarbeitenden und des Klinikgeländes hatten dabei höchste Priorität gehabt, so die Klinik.

Noch sind nicht alle Mitarbeiter zurückgekehrt

Ein Teil der Station B ist noch nicht geöffnet. Dort muss laut Stadtklinik noch eine Spezialreinigung ausgeführt werden. Ein Teil der Mitarbeiter, die bei dem Brand verletzt wurden, sei mittlerweile wieder im Dienst. Die Klinik rechnet damit, dass die anderen Pflegekräfte in der kommenden Woche wieder einsatzbereit sind. „Wir sind überwältigt von der Geschwindigkeit und Effizienz, mit der unsere Mitarbeitenden, allen voran aus dem Pflegedienst, reagiert haben. Bei unseren Mitarbeitenden und den Einsatzkräften möchten wir uns daher noch mal sehr herzlich bedanken. Die Zusammenarbeit und das Engagement in dieser besonderen und herausfordernden Situation sind beispielhaft“, lobt der Geschäftsführer der Stadtklinik, Torsten Schulte, den Einsatz in der Nacht.

„Ein besonderer Dank gebührt auch der Feuerwehr, die unverzüglich vor Ort war und den Brand sowie die Rauchentwicklung effektiv bekämpfen konnte. Ihr professionelles Vorgehen und ihre koordinierte Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitenden haben dazu beigetragen, dass der Schaden begrenzt werden konnte“, schließt sich Dr. Yavuz Yildirim-Fahlbusch, Chefarzt der Inneren Medizin und Ärztlicher Direktor, den Dankesworten an.

Evakuierung aus dem Gefahrenbereich

Über das große Lob, das die Feuerwehr den Mitarbeitern und der Stadtklinik ausgesprochen hatte, freut sich besonders die Standortleitung der Pflege, Katrin Rummenhohl, die in der Brandnacht dabei war: „Das Team konnte alle Patienten schnellstmöglich aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Und auch nach Eindämmung des Brandes und der Rauchentwicklung hat alles reibungslos geklappt, so dass wir am nächsten Morgen wieder voll einsatzfähig und aufnahmebereit waren.“

Ein Großteil der Pflegekräfte kam zudem außerhalb ihrer Dienstzeit in der Nacht in die Breddestraße, um zu helfen. „Wir sind sehr dankbar für die hohe Einsatzbereitschaft und stolz auf unsere Dienstgemeinschaft“, bedankt sich auch die Pflegedirektorin der Klinik, Gudrun Strohdeicher.

