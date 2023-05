Wohnungsbrand in Hemer: 87-Jährige gestorben

An der Straße Am Wernshagen ist am Donnerstagabend eine 87-jährige Frau bei einem Brand gestorben.

Hemer. Bei einem Brand in Hemer ist die 87-jährige Bewohnerin einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gestorben.

Bei einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Wernshagen in Hemer ist am Donnerstagabend die Bewohnerin noch im Rettungswagen gestorben. Zu dem Feuer wurde die Hemeraner Feuerwehr am Donnerstag um 21.34 Uhr alarmiert. Es war Rauch, der aus einem Fenster im ersten Obergeschoss kam, gemeldet worden. Auf der Anfahrt, so ein Sprecher der Feuerwehr, sei zusätzlich die Information gekommen, dass eine Person an einem der Fenster gesehen worden sei.

Die Einsatzkräfte mussten die Wohnungstür aufbrechen, um dann in das Innere vorrücken zu können. Eine schwerverletzte Person wurde aus den Flammen geborgen. Die 87-jährige Frau wurde im Rettungswagen wegen schwerster Brandverletzungen behandelt, denen sie letztlich jedoch erlag. Die Feuerwehr Hemer, mit 36 Kräften von Wache und Zug Nord vor Ort, übergab die Einsatzstelle gegen 23.40 Uhr an die Kriminalpolizei, deren Ermittlungen bis nach Mitternacht andauerten.

