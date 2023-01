Die Feuerwehr musste in Hemer einen Brand löschen.

Brand Brandeinsatz in Hemer: Feuerwehr löscht Essen

Hemer. Die Feuerwehr musste in Hemer in einer Wohnung Essen auf einem Herd löschen. Das sorgte für eine starke Verrauchung der Wohnräume.

Die Hauptwache Hemer wurde am Donnerstagnachmittag, 26. Januar, gegen 15.44 Uhr in die Lohstraße gerufen. Ein Heimrauchmelder machte auf eine gefährliche Situation aufmerksam. Die Einsatzkräfte öffneten die Wohnungstüre und stellten dort den Grund für die Alarmierung fest: Brennendes Essen auf dem Herd. Die Feuerwehr löschte dieses und lüftete die Wohnung. Personen befanden sich nicht in Gefahr. Um 16.08 Uhr konnten die Hilfskräfte den Einsatz beenden.

