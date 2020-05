Brandschutzerziehung über digitale Kanäle

Seit nunmehr 17 Jahren klärt Feuerwehrmann Markus Dodt Schul- und Kindergartenkinder im Bereich der Brandschutzerziehung auf. Da sich der Alltag in Grundschulen und Kindergärten aufgrund der Corona-Pandemie maßgeblich verändert hat, musste sich der Feuerwehrmann jedoch etwas ausdenken. Kindgerechte Informationen über die Aufgaben der Feuerwehr und Tipps zum richtigen Umgang mit Notfällen und Feuern bietet Markus Dodt nun in einer Video-Reihe auf der Plattform Youtube.com unter dem gleichnamigen Usernamen an.

„Bis zu den Sommerferien wird ein Besuch in Kitas oder Schulen nicht möglich sein. Ich möchte, dass die Kinder nicht auf Brandschutzerziehung verzichten müssen“, erklärt Markus Dodt. Etwa 300 Vorschulkinder besucht er normalerweise im Jahr, in diesem Jahr wären es 286 gewesen. In der Regel kommt der Feuerwehrmann am ersten Tag in den Kindergarten und schildert die Aufgaben der Feuerwehr. Dann besuchen die Kinder die Wache und lernen unter anderem, wie ein richtiger Notruf zu tätigen ist und auf welche Weise man sich im Brandfall verhält.

Ein bisschen im Stil der Sendung mit der Maus

Nun soll eine Video-Reihe dies auffangen. Die erste Folge wurde schon mehr als 1000 Mal aufgerufen. Die zweite Folge ist am Samstagabend gestartet. In voller Feuerwehrmontur erzählt Markus Dodt darin in kindgerechter Sprache von seiner Arbeit. Dabei steht er vor dem roten Trabi, dem Dienstfahrzeug der Branderziehung. „Mir wurde schon gesagt, dass ich ein bisschen Sendung-mit-der-Maus-mäßig herüberkomme. Das ist für mich aber ein Kompliment“, sagt der Brandschutzerzieher.

Neben dem Trabi will Dodt künftig auch ein weiteres Bestandteil der Hemeraner Brandschutzerziehung in seine Videos integrieren. Mit der Hilfe eines Anhängers lernen die Kinder normalerweise bei ihm, wie sie richtig auf einen Brand in der Wohnung reagieren können. Eine Flackerkerze simuliert Feuer, eine Nebelmaschine den Rauch. Außerdem können die Kinder lernen, wie sie einen Brandmelder im Anhänger installieren können. Einige andere Experimente, zum Beispiel mit Feuer, will Markus Dodt aber weglassen. „Da ist die Gefahr zu groß, dass jemand ohne Aufsicht das nachmacht“, erklärt er, warum er zum Beispiel die Streichholzübung nicht zeigen will. Möglicherweise soll aber die Besichtigung der Wache ein Bestandteil eines Videos sein. Die Filme dreht der Hemeraner übrigens in einem durch – ohne Schnitte. „Vor den Kindern rede ich ja auch ganz frei“, so Dodt.

Den Aufwand mit den Filmen betreibt er auch deswegen, weil er schon die Wirksamkeit von Brandschutzerziehung miterlebt hat. „Ich hatte in der Notrufzentrale mal ein Kind am Apparat, das einen perfekten Notruf abgeliefert hat. Da waren alle Informationen dabei. Und ich habe erst im Nachhinein mitbekommen, dass ich mit einem Kind geredet habe“, erinnert sich Dodt.

Neben der Brandschutzerziehung über Video will Dodt noch mit einem weiteren Angebot die Kita-Kinder erreichen. Tüten mit Infomaterial, einem Pixi-Buch zum Thema, Stundenplänen und Bastelbögen für Feuerwehrautos will Markus Dodt in die Kindergärten bringen. Über die Erzieher sollen die Beutel dann den Weg in die Haushalte zu den Kindern finden.