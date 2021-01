„Brauchen eine große Glaskugel für sinnvolle Prognosen“

Hemer. Bei den aktuellen Haushaltsplanberatungen ist es der FDP wichtig, das Hauptaugenmerk auf die mittelfristige Finanzplanung zu legen.

„Ich habe noch nie einen Haushalt erlebt, der so fremdgesteuert war wie dieser“, sagt FDP-Fraktionsvorsitzender Arne-Hermann Stopsack, „eigentlich bräuchten wir eine sehr große Glaskugel, um sinnvolle Prognosen abgeben zu können“. Zum einen wisse man nicht, was im Rahmen der Pandemie noch auf die Kommunen zukomme, ein anderes Thema seien unter anderem die ungewissen Steuereinnahmen, so die FDP. Die Haushaltsplanberatungen der FDP haben bisher immer digital stattgefunden, unter anderem auch mit digitalen Gästen wie Kämmerer Sven Frohwein. „Ende Februar werden wir vor der Verabschiedung des Haushaltsplanes noch eine Präsenzsitzung machen“, erläuterte Stopsack in der digitalen Pressekonferenz.

Seitens der FDP ist man der Ansicht, dass das Hauptaugenmerk auf der mittelfristigen Finanzplanung liegen müsse, das Ziel sei es zudem, dass auch wie für das Jahr 2021 auch für 2022 Steuererhöhungen zu vermeiden sind. Zwei große Themenschwerpunkte setzt die FDP in ihren Fokus. Das ist zum einen die Kreisumlage. Die FDP sehe ein großes Problem darin, dass der Kreis nicht alle möglichen Gelder an die Kommunen weitergebe. „Der Kreis schaut nicht auf die wirtschaftliche Not der Kommunen, sondern auf sich“, beklagt der Fraktionschef. So werde die FDP hier noch einen Antrag formulieren. „Hier sollten sich auch die sechs Hemeraner Kreistagsmitglieder kümmern“, fordert die FDP, denn es könne nicht sein, dass der Kreis besser bestellt sei als die Kommunen. „Andere Verbände geben die Gelder auch weiter, da müssen wir ran“, so Stopsack.

Wichtig ist es der FDP, dass bei der Aufstellung des Haushaltsplanes auf die Folgekosten und die städtischen Investitionen geschaut wird. „Wir sind enttäuscht darüber, dass die anderen Fraktionen da nicht ins Detail gehen“, sagt der Liberale und nennt als Beispiel das Alte Amtshaus. „Plötzlich lesen wir, dass eine Personalstelle im Front Office eingerichtet wird. Jetzt kommen hier die Personalkosten noch on top. Wir müssen als Politik einfach mehr Energie und Aufmerksamkeit in die Investitions- und Folgekosten stecken“, fordert der Fraktionsvorsitzende.

Ärgerlich über die Vorgehensweise

Peter Brand lenkt den Blick zurück auf die Sitzung des Schulausschusses am vergangenen Mittwoch und moniert, dass für die Baumaßnahmen an Gymnasium und Realschule ohne konkrete Planung jeweils vier Millionen Euro pro Schule festgelegt worden seien. „Da brauchen wir belastbare Investitionszahlen“, so Brand, während Andrea Lipproß auf ihren Antrag im Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr aufmerksam macht. Sie hatte sich in der Sitzung am vergangenen Dienstag dafür ausgesprochen, dass es einen Sperrvermerk für die zusätzlichen 265.000 Euro für den Friedenspark gibt. „In der Sitzung war es nicht möglich, Einsparmöglichkeiten zu benennen, weil die Posten nicht einzeln aufgeführt waren“, sagt sie. Ihrer Meinung könnte man auf den Brunnen verzichten, der in ungünstiger Lage zum Spielplatz läge und dort stattdessen zum Beispiel ein Kunstwerk eines Hemeraner Künstlers installieren. Zudem könne man auf die lange Hauptroute in der bisher geplanten Form durch den Park verzichten und den SIH mit seinem Straßenfertiger beauftragen, auf dem vorhandenen Untergrund eine Teerdecke zu ziehen. „Das wird nicht die gesamte Summe einsparen, aber da kann man in anderen Bereichen noch schauen“, so Lipproß.

Schaut die FDP auf die Entwicklung der Personalkosten, ist sie beunruhigt. „2014 hatte die Stadt 16,6 Millionen Personalkosten, 2024 sollen es 25,9 Millionen sein“, erläutert Arne-Hermann Stopsack, „in zehn Jahren steigen die Bruttokosten um 56 Prozent“. Auch in diesem Bereich müsse man genau hinsehen und auch im Prozess der Digitalisierung personelle Umbesetzungen vornehmen, so die FDP.

Wichtig ist es für die Liberalen zudem, dass das städtische Archiv künftig dauerhaft vernünftig personell besetzt sei. Jetzt wurde zunächst ein Jahresvertrag abgeschlossen. In dieser Zeit müsse überlegt werden, wie es langfristig mit dem für die FDP wichtigen Archiv weitergehe.