Breitbandausbau ist in Vorbereitung

Der Breitbandausbau in den Hemeraner Stadtteilen schreitet weiter voran. Die Akquisephase für die Umsetzung des sogenannten 3. Calls der Bundesförderung hat in Hemer begonnen, wie die Stadt mitteilt. Die Privathaushalte, die in den Fördergebieten verortet sind, werden in diesen Tagen vom Märkischen Kreis postalisch kontaktiert. Übersandt werden Informationen zum Förderprogramm sowie ein Herstellungsauftrag für die Herstellung eines Hausanschlusses mit Glasfaser, durch das ausführenden Telekommunikationsunternehmens der Telekom. Die Ausbaumaßnahme betrifft Privathaushalte in Stübecken, Riemke, Frönsberg, Bredenbruch, Ihmerterbach und Ihmert.

894 Adressen können schnelleres Internet erhalten

Die Herstellung des Hausanschlusses ist kostenfrei. Es muss lediglich der Maßnahme auf dem eigenen Grundstück zugestimmt werden, sodass der Hausanschluss vom ausführenden Telekommunikationsunternehmen hergestellt werden kann. Eine vertragliche Bindung an das Telekommunikationsunternehmen besteht im Anschluss nicht.

Der Erste Beigeordnete Christian Schweitzer freut sich, dass durch die gute Kooperation des Kreises mit der städtischen Wirtschaftsförderung 894 Adressen in Hemer eine Zugangsmöglichkeit zur modernsten, gigabitfähigen Telekommunikations-Infrastruktur per Glasfaser-Anschluss erhalten. „Weitere Gebiete müssen jedoch noch folgen“, sagt er. Der Ausbau soll in der ersten Jahreshälfte 2021 beginnen und muss bis zum 31. Dezember 2022 abgeschlossen sein. „Im Rahmen der Ausschreibung wurde der Telekommunikationsanbieter verpflichtet, den Ausbau bis zum Jahresende 2022 realisiert zu haben“, so die Bedingungen.

Einige Häuser gehören dann aber immer noch zu den sogenannten weißen Flecken. Ab 2022 sollen diese versorgt werden. Um dies zu erreichen, ist die Stadt mit dem Märkischen Kreis im Gespräch. Fördergrundlage ist der sogenannten 6. Call der Bundesförderung, für den die Förderzusage im Lüdenscheider Kreishaus kurz vor Weihnachten im vergangenen Jahr eingegangen ist. Dadurch sollen auch für Einzellagen außerhalb größerer Ortschaften die Glasfaseranbindung möglich werden.

Informationen zum Ausbaugibt es bei Stadt und Kreis

Weitere Informationen zum aktuellen Ausbau des sogenannten 3. Calls gibt es auf der Website der Stadt Hemer unter www.hemer.de/breitbandausbau. Dort sind auch die Herstellungsaufträge für den Hausanschluss sowie Fragen und Antworten zum Breitbandausbau zu finden.

Ob eine Immobilie in einem der Fördergebiete verortet ist, ist im Breitbandportal des Märkischen Kreises unter der Adresse www.maerkischer-kreis.de/breitband.php einzusehen.

Weitere Fragen beantworten sowohl der Wirtschaftsförderer der Stadt Hemer, Felix Mohri, unter 02372/551-236 und per E-Mail F.Mohri@hemer.de als auch die Informationshotline der Telekom unter 0800/301903.