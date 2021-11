Blaulicht Brennender Trockner Am Lusebrink in Hemer

Hemer. Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses haben am Sonntag eine Rauchentwicklung festgestellt.

Ein brennender Trockner sorgte am Sonntag für einen Feuerwehreinsatz Am Lusebrink. Bewohner eines Mehrfamilienhauses bemerkten laut Angaben der Feuerwehr eine leichte Rauchentwicklung aus dem Keller des Hauses. Der Notruf ging um 15.27 Uhr bei der Feuerwehr ein. Vor Ort brannte ein Trockner im Wäschekeller und sorgte für die Verrauchung des Treppenhauses. Zunächst wurde noch eine Person in der Erdgeschosswohnung vermutet, was sich aber nicht bestätigte. Die Einsatzkräfte löschten den Trockner, brachten ihn nach draußen und lüfteten anschließend das Haus mit einem Überdrucklüfter. Verletzt wurde niemand. Die Löschzüge Wache und Mitte waren mit 35 Kräften für gut 45 Minuten im Einsatz.

