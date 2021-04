Briefkästen in Hemer bleiben tagelang leer

Hemer. Hoher Krankenstand bei der Post sorgt für Zustellungsprobleme. DHL will nun durch Aushilfen der Personalnot entgegenwirken.

Wenn keine Rechnungen per Post ins Haus flattern, ist dies meist zu verschmerzen. Bleiben wichtige Briefsendungen allerdings tagelang aus, sieht das anders aus. Im Zustellstützpunkt Hemer gilt es dieser Tage einige krankheitsbedingte Ausfälle zu verschmerzen. So berichten Bürger, dass sie beispielsweise am Stübecken von Mittwoch bis einschließlich Samstag keine Post erhalten haben. Von bis zu 17 erkrankten Postboten sei am Postschalter die Rede gewesen.

Bald könnte ein ganzer Schwung an Briefen kommen

Diese Zahl an Ausfällen bestätigt die Deutsche Post nicht, sie bittet die Kunden und Kundinnen für einzelne Verzögerungen um Entschuldigung und Verständnis. Als Dienstleister habe man sich bemüht, schnell Abhilfe zu schaffen. „Die Stellenleitung hat schnell reagiert und Aushilfskräfte aus anderen Zustellstützpunkten für Hemer eingeteilt, um das Team zu unterstützen“, so Jessica Balleer von der Pressestelle der Deutschen Post DHL Group in Düsseldorf. Nach und nach greife diese Maßnahme nun, so dass jetzt einzelne Rückstände zugestellt werden und alles alsbald hoffentlich wieder seinen geregelten Gang gehen könne.

In den sozialen Netzwerken wurde das Problem der Postzustellung auch thematisiert. Es kursierte die Aussage, dass derzeit lediglich Pakete ausgeliefert werden und die Briefsendungen gänzlich aufgrund des Personalnotstandes eingestellt sind. „Klarstellen möchte ich noch, dass es nicht korrekt ist, dass Briefsendungen per se tageweise nicht zugestellt wurden. Unsere Verbundzusteller und -zustellerinnen sind immer für Briefe und Pakete eingesetzt“, sagt Balleer.

Möglicherweise könnte demnach bald ein ganzer Schwung an Briefen die Briefkästen einiger Adressen in Hemer befüllen.