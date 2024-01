Brückensperrung: Polizei kontrolliert in Hemer und Iserlohn

Iserlohn/Hemer Nach der Brückensperrung auf der B236 führt die Umleitung über Iserlohn und Ihmert. Die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit.

Viel Verkehr auf der Kesberner Straße in Iserlohn, längere Warteschlangen an den Baustellenampeln im Grüner Tal und an der Ihmerter Dorfkreuzung in Hemer: Am Montag zeigten sich die Auswirkungen der Sperrung der Lennebrücke auf der B236 in Nachrodt-Wiblingwerde.

Seit Freitag ist die Brücke auf der stark befahrenen Bundesstraße auch für sämtlichen Fahrzeug- und Personenverkehr gesperrt. Die Polizei will nun vermehrt auf den Umleitungsstrecken in Altena, Iserlohn und Hemer kontrollieren. Wer es durch die längere Strecke zu eilig hat, der muss mit Verwarngeldern und Anzeigen rechnen. Erste Autofahrer wurden bereits am Montag zur Kasse gebeten.

Polizei will Sicherheit gewährleisten

„Die Polizei hat Verständnis für die mitunter angespannte Situation von Pendlerinnen und Pendlern oder Berufskraftfahrenden, aber insbesondere in Bereichen von Schulen, Kindergärten, Wohngebieten oder Seniorenzentren ist es die polizeiliche Kernaufgabe, die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Deshalb wird auch zukünftig die Geschwindigkeit an den oben genannten Örtlichkeiten kontrolliert. Kräfte des Verkehrsdienstes behalten zudem die neuralgischen Knotenpunkte, insbesondere die sonstigen Ausweichrouten, im Blick“, kündigt die Polizei an.

Die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis bittet eindringlich darum, die offiziellen Umleitungsstrecke zu nutzen. Anderweitige Ausweichrouten sind insbesondere nicht für größere Fahrzeuge geeignet oder gesperrt. Bereits am Montag führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen durch. „Zu größeren, über das erwartbare Maß hinausgehenden Beeinträchtigungen kam es am Vormittag auf den Umleitungsstrecken nicht“, so eine erste Bilanz.

Verwarngelder und Anzeigen bei Tempokontrollen

Die Ergebnisse der Geschwindigkeitsmessungen im Überblick: In Kesbern wurde außerhalb der Ortschaft im 60er-Bereich gemessen. Zwei Verwarngelder und eine Anzeige nahm die Polizei auf. Im 30er-Bereich an der Oberen Mühle erhielten 22 Autofahrer ein Verwarngeld. In Altena gab es acht Verwarngelder und drei Anzeigen, in Lüdenscheid 16 Verwarngelder. Vor einer Schule in Nachrodt-Wiblingwerde waren im Tempo-30-Bereich 81 Verwarngelder und 21 Anzeigen fällig. Ein Fahrer muss für Tempo 72 mit einem Fahrverbot rechnen.

