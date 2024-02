BSV Hemer sagt Schützenfest 2024 ab: Das sind die Gründe

Hemer Dagmar und Andreas Haun bilden für ein weiteres Jahr das Königspaar des BSV Hemer. Der Vorsitzende erklärt, warum es kein Schützenfest 2024 gibt.

Schon beim Neujahrsempfang hatte der BSVHemer angekündigt, nur ein kleines Schützenfest feiern zu wollen. Nun sagt der Bürgerschützenverein die Veranstaltung ganz ab. Spielmannszüge und Kapellen seien einfach nicht mehr zu kriegen. „Es ist schade, aber es geht einfach nicht“, sagt Christoph Bürger, Vorsitzender des BSV Hemer. Das Königspaar Andreas und Dagmar Haun wird noch ein weiteres Jahr in Amt und Würden sein. Erst im Jahr 2025 ist dann mit dem nächsten Schützenfest des BSV Hemer zu rechnen.

„Die Planungen anderer Vereine haben unsere Entscheidung bestärkt, da im engeren Umkreis von Hemer mehrere weitere Schützenfeste stattfinden, unter anderem ein Jubiläumsschützenfest in Drüpplingsen. Auch ein Feuerwehrfest wird in einem Stadtteil von Hemer stattfinden“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereinsvorstands. Dass mehrere Großveranstaltungen in einem näheren Umkreis zeitgleich großen Erfolg haben werden, davon geht der Vorstand nicht aus.

Musikfreunde „Spiel voran“ nur noch ein Flötenorchester

Zudem kommt ein weiteres Problem auf die Schützen zu: „Es ist fast unmöglich, einen Spielmannszug für unser Schützenfest zu bekommen. Wir hatten schon 16 Absagen“, erklärt Christoph Bürger. Dazu kommt noch, dass sich der vereinsnahe Spielmannszug, die Musikfreunde „Spiel voran“ Hemer-Menden, zu Beginn des Jahres aufgelöst hat und nur noch als Flötenorchester existiert.

„Mangels Personal für die Musik in der Bewegung ist Spiel voran nicht in der Lage, ihren Vertragspartnern die gewohnt gute Quali- sowie Quantität zu garantieren“, heißt es in einem Bericht auf der Facebook-Seite des Musikvereins. Selbst nach dem Besuch von Ausstellungen, Veranstaltungen und Messen konnten, so der Verein, keine neuen Musiker gewonnen werden. Das seit 2017 bestehende Flötenorchester werde nun reaktiviert. Zwei oder drei Konzerte seien pro Jahr geplant.

Fest mit Zelt in der Innenstadt wäre Minusgeschäft

Einem großen Innenstadtfest mit Zelt hatte der BSV Hemer schon auf dem Neujahrsempfang eine Absage erteilt. Der allgemeine Zuspruch sei seit dem Jubiläumsschützenfest auch coronabedingt zurückgegangen. „Das wäre ein Minusgeschäft gewesen“, schätzt Christoph Bürger die Lage ein. Die nun erfolgte Absage sei dem Verein nicht leicht gefallen. „Ein schönes Schützenfest, wie wir es uns normalerweise alle wünschen, würde unter diesen Einschränkungen so weit leiden, dass Schützinnen und Schützen und viele Gäste dem Fest fernbleiben würden“, so die Mitteilung.

Das nächste Schützenfest wird dann vom 30. Mai bis zum 2. Juni 2025 stattfinden. Das letzte Maiwochenende soll auch zukünftig das Schützenfestwochenende des BSV Hemer sein. Danach geht es turnusmäßig alle zwei Jahre weiter. Der BSV will die Zeit bis zum Schützenfest 2025 auch nutzen, um das Gelände rund um das Schützenhaus am Lamberg zu verbessern. Vieles davon werde in Eigenregie von den Traditions - und Gewehrschützen erledigt.

Osterfeuer und ein kleiner Ersatz für das große Fest

Nicht ausfallen soll auf jeden Fall das traditionelle Osterfeuer des Vereins, das auf dem Lamberg stattfindet. In diesem Jahr soll auch ein Kinderfeuer zum Stockbrotgrillen dazukommen. Die Schützen erarbeiten zudem ein Konzept für einen kleinen Ersatz zum Schützenfest. Bisher ist aber noch nichts spruchreif. Terminlich soll die Veranstaltung aber nicht auf das zweite Juni-Wochenende, dem ursprünglichen Schützenfest-Termin, fallen.

