BSV Ihmert fiebert dem Schützenfest entgegen

Ihmert. Der BSV Ihmert feiert vom 25. bis 28. August sein Schützenfest. Die große Frage: Wer löst das Königspaar Gerd Wichmann und Silvia Engel ab?

Vier Jahre ohne Schützenfest: Es gibt einiges nachzuholen im Süden der Felsenmeerstadt. Umso größer ist daher die Vorfreude des BSV Ihmert auf das Schützenfest vom 25. bis 28. August. Für das Königspaar Gerd Wichmann und Silvia Engel sowie das Jugendpaar Davina Kraft und Noah Biggeleben endet dann die bislang längste Regentschaft in der Geschichte des BSV.

Das Festzelt an der Gemeindehalle steht aufgrund der Termine des Zeltbauers bereits, in den Kompanien laufen alle Vorbereitungen für eine große Festwoche. Letzte Absprachen werden in einer Offiziersversammlung am Samstag, 12. August, auf dem Hof Beckmerhagen getroffen.

Warum es neuen Fahnenschmuck gibt

Für die Schützen beginnt die Festwoche bereits am Mittwoch, 23. August, mit dem Schmücken des Dorfes. Nach vier Jahren muss so einiges umgeplant werden. Wegen der neuen Lichtmasten an der Westendorfstraße und Ihmerter Straße muss der Fahnenschmuck geändert werden. Neue Lösungen mussten auch für die traditionelle Krone über der Dorfkreuzung gefunden werden. Am Donnerstag, 24. August, folgt nach der Arbeit das Vergnügen. Die BSV-Mitglieder kommen ab 18 Uhr zum internen Kommers zusammen, den die Artillerie als Schlagerparty ausrichtet.

Festprogramm beginnt am 25. August

Das offizielle Festprogramm beginnt am Freitag, 25. August. Um 17.45 Uhr treten die Kompanien und Spielmannszüge an der Tütebelle an, um dann Oberst und Königspaar abzuholen. Nach der Kranzniederlegung am Ehrenmal findet um 20.30 Uhr der Große Zapfenstreich auf dem Sportplatz statt. Musikalisch wird er durch den Musikzug Langenholthausen und das Trommlerkorps Eisborn gestaltet, die den BSV über das ganze Wochenende begleiten. Ab 21 Uhr folgt die Bierprobe mit großer Party von Discjockey Marius.

Holzadler sind bereits ausgestellt

Am Festsamstag, 26. August, treten alle Kompanien nach dem morgendlichen Kanonenböllern um 9.30 Uhr an der Tütebelle an. Von dort führt der Festzug zum Frühstück beim Königspaar. Um 12 Uhr beginnt das Vogelschießen am Festzelt mit großem Platzkonzert. Aspiranten können sich die Königsadler schon einmal genauer ansehen. Die von „Johnny“ und Marius Hülter gefertigten und vom Königspaar bemalten Vögel sind im Fenster des Bürgertreffs Berkenhoff ausgestellt. Bei einer Malaktion des Königshauses haben die Vögel ihr festliches Federkleid erhalten.

Proklamation abends im Festzelt

Zunächst wird die Jugend auf den Adler anlegen, um die Nachfolger von Königin Davina Kraft und Noah Biggeleben zu ermitteln. Eine neue Vogelstange kommt in Ihmert erstmals zum Einsatz. Zusammen mit dem BSV Kesbern setzen die Schützen einen Kranwagen Manitou für den Vogelkasten ein. Nach der Jugend geht es dann um die Nachfolger von Gerd Wichmann und Silvia Engel, die am Abend beim Festball proklamiert werden. Um 20 Uhr tritt das Bataillon für den Einmarsch des Königspaares an. Der Festball mit Proklamation beginnt um 20.20 Uhr.

Gerd Wichmann und Silvia Engel regieren als Königspaar den BSV Ihmert. Foto: Ralf Engel / IKZ Hemer

Der BSV ist stolz darauf, die „Amigos“ aus Garbeck für den Festball nach Ihmert holen zu können. Die Kultband aus dem Sauerland hatte zuletzt in Evingsen für eine Riesenstimmung gesorgt. Mit Top-40-Partyhits und Oldies will die über 12-köpfige Band das Festzelt zum Beben bringen.

„De Putkapel“ aus Holland wieder im Festzug

Am Sonntag steht der große Festzug im Mittelpunkt. Die Kompanien werden mit ihren Musikvereinen im Sternmarsch auf den Schulhof marschieren, wo sie sich nach einem kleinen Platzkonzert formieren. Ab 15.30 Uhr führt der Festzug über die Heinrich-Goswin-Straße, Ostfeldstraße, Ihmerter Straße, Westendorfstraße und Ringstraße zum Festplatz. Die Ihmerter freuen sich auf ein Wiedersehen mit „De Pukapel“ aus Sneek.

Youtube Schützenfest Ihmert De Putkapel

Nach sechs Jahren sind die stimmungsvollen Niederländer wieder zu Gast und werden für einen ganz anderen Marschrhythmus sorgen. Der Musikzug Langenholthausen, das Trommlerkorps Eisborn, die 58th Scottish Volunteers aus Iserlohn und das Trommlerkorps des TV Deilinghofen bereichern den Festzug. Im Festzelt folgen Platzkonzert, Gratulationscour und abendlicher Ausklang. Kaffee und Kuchen werden angeboten.

De Putkapel aus Sneek macht Stimmung. Foto: Gunnar Heesmann

Am Montag, 28. August, gibt es um 15 Uhr ein buntes Kinderprogramm mit Kinderliedermacher Werner Kötteritz und Freifahrten. Die Kinder treffen sich diesmal ohne Festzug direkt im Festzelt. Krönender Abschluss des Schützenfestes wird ab 20 Uhr der traditionelle Dorfabend mit der Band „SAM Tanzmusik“ sein.

Festticket bereits im Dorfladen erhältlich

Erstmalig bietet der BSV für alle Nichtmitglieder ein Schützenfestticket an, das für alle drei Abende gilt und bereits ermäßigt im Vorverkauf für 15 Euro im Dorfladen erhältlich ist. Auch die Ihmerter Bürgerschützen haben erhebliche Mehrkosten zu verzeichnen. Als Musikbeitrag kostet der Einzeleintritt ins Festzelt am Freitag und Montag fünf Euro, am Samstag acht Euro.

Auf dem Festplatz ist wieder für das leibliche Wohl gesorgt. Es gibt Buden und ein Kinderkarussell. Zudem haben die Schützen die Hoffnung noch nicht aufgegeben, doch noch einen Autoscooter ins Dorf zu holen.

