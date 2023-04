Bürgerbus Hemer stellt die Deilinghofer Route ein

Hemer. Der Bürgerbus Hemer stellt die Linie durch Deilinghofen ein. Das sind die Gründe.

Die bessere Anbindung durch den öffentlichen Personennahverkehr war ein großer Bürgerwunsch aus dem Deilinghofer „Oberdorf“. 2020 wurde er erfüllt, inmitten der Corona-Pandemie. Drei Jahre lang drehte der Bürgerbus Hemer die „Shopping-Route“ durchs Dorf, jetzt ist die Fahrstrecke mangels Interesse wieder eingestellt worden. Ab sofort entfallen die damals neu eingerichteten Haltestellen „Europastraße“ sowie die Haltestellen „Heermann“ und „Rewe“.

Zahl der Einstiege wird elektronisch erfasst

Der Bürgerbus Hemer hat in dieser Woche seine Fahrpläne angepasst. Die wesentlichste Veränderung betrifft die Linie C „Felsenmeerlinie“. Die bisherige Anbindung des Ortsteils Deilinghofen durch den Bürgerbus entfällt. „Leider wurde diese Verbindung nicht entsprechend frequentiert. Wir hatten in den vergangenen drei Jahren viele Leerfahrten“, bilanziert der 2. Vorsitzende Uwe Meißner. Die Zahl der Einstiege werde mittlerweile elektronisch erfasst, und diese Zahlen seien sehr ernüchternd gewesen.

Auch die Möglichkeit, von den Deilinghofer Haltestellen direkt zu den beiden Eingängen des Sauerlandparks zu gelangen, wurde nicht genutzt. Daher wird aus wirtschaftlichen und ökologischen Gründen die Anbindung beendet. Damit der Sauerlandpark auch weiterhin an den ÖPNV angebunden bleibt, bedient der Bürgerbus, ab dem ZOB, exklusiv in den Monaten April bis September den Eingang Deilinghofen (Ente), sowie ganzjährig, mit der Linie 13 der MVG, auch den Haupteingang auf der Ostenschlahstraße.

Ab sofort gibt es weitere Änderungen. Aufgrund der allgemein angestiegenen Verkehrsdichte auf den Linienstrecken des Bürgerbusses haben sich in den vergangenen Monaten immer mehr Verspätungen im Linienbetrieb ergeben. Daher verändern sich die Abfahrtszeiten der Linie A – Asenberglinie und der Linie D – Parkstraßenlinie. Der Bürgerbus fährt nun jeweils ab dem ZOB und dem Hademarplatz zwei Minuten früher ab. Bei der Linie A soll somit die Verspätung bis zur Haltestelle „Zufahrt Hochhaus“ am Asenberg ausgeglichen werden. Bei der Linie D wird die Verspätung bis zur Haltestelle „Auf dem Hammer“ durch die vorzeitige Abfahrt aufgeholt.

Neue Fahrgäste und Fahrer sind stets willkommen

Der Bürgerbus würde sich über neue Fahrgäste und auch Fahrer freuen. „Die Pandemie hat uns viele treue Fahrgäste gekostet“, berichtet Uwe Meißner. Viele hätten in der Zeit den Bürgerbus nicht genutzt und würden jetzt auch nicht zurückkehren. Bei neuen Fahrgästen hat sich das Angebot offenbar noch nicht herumgesprochen. Dabei ist der Bürgerbus nicht nur für Senioren gedacht, sondern für alle Bürger. Ab Mai wird auch das Deutschlandticket im Bürgerbus nutzbar sein. Die neuen Fahrpläne des Bürgerbusses sind bei den Fahrerinnen und Fahrern zu erhalten.

Der Bürgerbusverein sucht auch weiterhin dringend engagierte Bürgerinnen und Bürger, die bereit sind, ehrenamtlich einige Stunden pro Monat, hinter dem Steuer des Busses, die Mobilität im Stadtgebiet zu fördern. Alle Informationen und auch die neuen Fahrpläne können unter www.buergerbus-hemer.de gefunden werden.

