Bürgermeister für weiteres Impfzentrum

Hemer. Bürgermeister Christian Schweitzer begrüßt den Einsatz von Landrat Marco Voge für ein zusätzliches Impfzentrum im Märkischen Nordkreis. „Damit könnten gerade für unsere älteren Mitbürger mögliche Transportprobleme gelöst werden“, weiß Schweitzer, „bis dahin werden wir in der Stadtverwaltung alle Möglichkeiten nutzen, um mit Ehrenamtlichen und freiwilligen Verwaltungsmitarbeitern Lösungen für eingeschränkt mobile Bürger im Hinblick auf die Fahrt zu einem Impftermin in Lüdenscheid zu finden und die Distanz-Problematik abzuschwächen.“

20 Freiwillige für Fahrtennach Lüdenscheid

Die Zeichen dafür stehen gut. „Hemer punktet einmal mehr mit dem zuverlässigen Ehrenamt und dem ausgeprägten Zusammenhalt“, zeigt sich Schweitzer mit Blick auf die Rückmeldequote stolz. Insgesamt bieten sich bereits knapp 20 Freiwillige an, die Fahrten für über 80-Jährige zur Schützenhalle in Lüdenscheid übernehmen könnten. Auch eine Abfrage innerhalb der Verwaltung hatte zehn Fahrer hervorgebracht. „Zuvor sollen allerdings im Kreise der Familien, Bekannten und Nachbarn alle Möglichkeiten geprüft werden, damit von diesem Angebot nur im Notfall Gebrauch gemacht werden muss“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Wenn dennoch alle Versuche misslingen, eigenständig die Fahrt zum Impftermin anzutreten, kann Laura Döring bei der Stadt Hemer (02372/551-195 oder per Email unter l.doering@hemer.de) kontaktiert werden.