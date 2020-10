Bürgerversammlung vor dem eigenen Bildschirm

Den ungewöhnlichen Weg einer virtuellen Bürgerversammlung hat die von der Stadt beauftragte Ge-Komm, die Gesellschaft für kommunale Infrastruktur, für die Vorstellung ihres Wirtschaftswegekonzeptes genutzt. Dabei hat die Gesellschaft nicht nur den Zustand der Hemeraner Forstwege beschrieben, sondern auch die Grenzen und Möglichkeiten einer Bürgerversammlung über das Internet aufgezeigt.

Drei kleine Fenster mit Personen und ein großes Fenster mit einer Powerpoint-Präsentation erscheinen für die Teilnehmer der virtuellen Versammlung auf dem Bildschirm. Eduard Schwarz, Abteilungsleiter der Ge-Komm, steht vor einer blauen Wand mit dem Logo seiner Firma, darunter ist Sebastian Junklewitz, Leiter des Fachbereichs Planung, Umwelt, Bauordnung und Verkehr bei der Stadt Hemer, abgebildet, wieder darunter ist mit Kopfhörern Thomas Busch von der Bezirksregierung Arnsberg zu sehen.

168 Kilometer Waldwege in unterschiedlichem Zustand

In der Präsentation geht es um die Hemeraner Waldwege. Welche davon können so belassen werden wie sie sind? Wo sind kleinere und größere Umbauten nötig? Welche Waldwege können anderweitig genutzt werden? Rund 168 Kilometer Waldwege sind im Besitz der Stadt Hemer, heißt es dort. Neun Kilometer davon seien in Ordnung, bei rund 108 Kilometer seien kleinere Einzelmaßnahmen erforderlich, während bei rund 19,5 Kilometern eine Gesamtsanierung erforderlich wäre. Bei den restlichen rund 30 Waldweg-Kilometern ist keine Verkehrsfläche mehr vorhanden. Heißt: Die Natur hat sich die Wege zurückgeholt.

Der Forstweg an der südlichen Grenze von Ihmert ist nicht im besten Zustand und daher ausbaufähig. Foto: Privat

„Wir man sieht ist ein Großteil der Waldwege in einem guten Zustand“, bewertet Eduard Schwarz. Allerdings seien die Wege oft sehr alt, was ein Handeln erforderlich macht. Seine Firma Ge-Komm hat in den vergangenen Monaten die Wirtschaftswege untersucht und hat unter anderem mit Fahrzeugen und Kameras die Wege befahren. Die Gesellschaft gibt Handlungsempfehlungen, wie die Stadt mit den Wirtschaftswegen verfahren kann. Das Konzept wird von der Bezirksregierung unter Verwendung verschiedener Fördertöpfe von Land, Bund und der Europäischen Union zu 75 Prozent gefördert. Gedeckelt ist der Betrag auf 50.000 Euro. Die Anerkennung der Förderung durch die Bezirksregierung dürfte der nächste Schritt in diesem Prozess sein. Das Wirtschaftswegekonzept kann aber auch den Zugang zu einer weiteren Förderung durch das Land bedeuten, wie es Eduard Schwarz beschreibt: „Das Konzept ist gewissermaßen eine Eintrittskarte.“ Durch die Wirtschaftswegemodernisierung des Landes könnten die Waldwege der Felsenmeerstadt saniert werden.

Eintrittskarte für weitere Fördermöglichkeiten

Das Land fördert die Modernisierung zu 60 Prozent bis maximal 500.000 Euro pro Vorhaben. Zusätzliche Fördermittel könnte es von dem EU-Programm LEADER geben. Allerdings merkte Thomas Busch von der Bezirksregierung in der virtuellen Versammlung schon an: „Ich hoffe, dass es dafür Geld gibt in diesen Zeiten.“

Eduard Schwarz zeigte aber auch andere Wege auf, wie Kommunen das Geld für modernere Waldwege auftreiben können. In seiner Präsentation nannte er Straßenbaubeiträge gemäß Kommunalabgabengesetz, die Erhöhung der Grundsteuer A, den Wegebau in Rahmen von Bodenordnungsverfahren oder die Gründung von bzw. die Teilnahme an Wegeunterhaltungsverbänden. Diese befänden sich aber gerade erst im Aufbau. Allerdings spricht die Ge-Komm nur Empfehlungen aus. Was die Stadt daraus entwickelt, ist eine andere Frage.

Für die virtuelle Bürgerversammlung hat Ge-Komm das Programm GoToWebinar genutzt, was normalerweise für Online-Seminare Verwendung findet. Für die 13 Teilnehmer inklusive der Referenten gab es in diesem Rahmen verschiedene Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Einerseits konnte man sich per Knopfdruck mit einer roten Hand melden. Außerdem konnten die Teilnehmer in einem Textfeld Fragen schreiben, die dann mit ein wenig Verzögerung von den Referenten beantwortet wurden.

Abgehackte Gespräche durchinstabile Internetverbindung

Probleme hat teilweise die Internetverbindung verursacht. So waren die Worte der Referenten teilweise abgehackt und konnten nicht richtig verstanden werden. Manchmal hakte auch die Verbindung, so dass der Bildschirm einfror und man gar nichts mehr verstehen konnte. „Bei uns haben wir ein stabiles Netz“, erklärt Eduard Schwarz auf Nachfrage, dessen Worte im Gegensatz zu den anderen Referenten meist gut verständlich und flüssig ankamen. Für die Firma Ge-Komm ist es auch nicht die erste virtuelle Bürgerversammlung gewesen. Im Rahmen der Projekte haben sie schon „zahlreiche“ Versammlungen dieser Art abgehalten, wie Eduard Schwarz es beschreibt. Diese seien mit viel mehr Vorbereitungszeit und Abstimmungsbemühungen verbunden als eine gewöhnliche Bürgerversammlung.

Ein Vorteil ist allerdings, dass die virtuelle Versammlung aufgezeichnet worden ist und so auch im Nachgang abrufbar ist. Herunterladen könne man sie in Kürze über die Internetseite www.wirtschaftswege.de. Dort sind auf einer Online-Karte auf die Wirtschaftswege der Stadt Hemer einsehbar. In einer pdf-Datei sind ebenfalls die rund 135 Kommentare zu den Wirtschaftswegen und die Stellungnahme der Ge-Komm veröffentlicht. Um Einsicht in die Daten zu erhalten, muss man sich mit einer E-Mail-Adresse und einem Passwort registrieren.